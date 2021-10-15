.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

لأول مرة منذ 6 سنوات.. أديل تطلق أغنيتها المنفردة

  • الخط
أديل (أرشيفية من فرانس برس)

لأول مرة منذ 6 سنوات.. أديل تطلق أغنيتها المنفردة

العربية.نت، فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

للمرة الأولى منذ 6 سنوات، أطلقت المغنية البريطانية أديل أغنيتها المنفردة "إيزي أون مي"، قبل طرحها المرتقب في 19 نوفمبر لألبومها المنتظر "30".

وأوضحت أديل لهيئة "بي بي سي" الجمعة، أن الخيار وقع على هذه الأغنية المنفردة بعد منافسة بين 3 أعمال "شديدة الاختلاف"، وفق فرانس برس.

ابتزاز بصور حميمة ولقطات عري.. كاميرات بفندق كوري تفضح الأخيرة ابتزاز بصور حميمة ولقطات عري.. كاميرات بفندق كوري تفضح

"تشبهني كثيراً"

كما قالت إن الأغنية التي وقع عليها الاختيار لإطلاقها أولاً "تشبهني كثيراً. بعد هذا الغياب الطويل، هذا على الأرجح أكثر ما كان ينتظره الناس من أغنياتي"، مضيفة: "هذه أول أغنية كتبتها في الألبوم، ومن الرائع أن تصبح أول أغنية منفردة".

وعما إذا كانت تعتزم إجراء جولة فنية قريباً، ذكرت أديل أن هذا الأمر ليس ضمن مشاريعها الحالية بسبب جائحة كوفيد-19.

الإجابة عن أسئلة نجلها

يشار إلى أن نجمة البوب البريطانية المقيمة في لوس أنجلوس سجّلت هذا الألبوم الشديد الخصوصية بهدف الإجابة عن أسئلة نجلها أنجيلو (9 سنوات) عن انفصالها في أبريل 2019 عن زوجها سايمون كونيكي الذي كان يعمل في القطاع المالي.

وتمكنت أديل من التخلص من حال القلق التي كانت تعيشها بفضل خضوعها لعلاج نفسي ومواظبتها على التمارين الرياضية، مما سمح لها بفقدان نحو 45 كلغ.

كذلك أكدت المغنية الحائزة 15 جائزة "غرامي" إضافة إلى أوسكار أفضل موسيقى تصويرية لأغنيتها في فيلم "سكاي فال"، أنها على علاقة مع الأميركي ريتش بول الذي يملك شركة لإدارة أعمال عدد من الرياضيين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بالصور.. وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع بالصور.. وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع
بيتكوين تتجاوز عتبة 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل  بيتكوين تتجاوز عتبة 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 
الأكثر قراءة
سيارة محمد رمضان وسقوط لبلبة.. ماذا حدث بافتتاح الجونة؟ سيارة محمد رمضان وسقوط لبلبة.. ماذا حدث بافتتاح الجونة؟
توفيت وفازت في انتخابات العراق.. نائبة خطفها كورونا توفيت وفازت في انتخابات العراق.. نائبة خطفها كورونا
رغم تألقها.. ندين نسيب نجيم رغم تألقها.. ندين نسيب نجيم "مقهورة" في الجونة!
وفاة معلمة أمام طالباتها في الرياض.. ووالدها يروي وفاة معلمة أمام طالباتها في الرياض.. ووالدها يروي
من هو من هو "الجلاجل" وزير الصحة السعودي الجديد؟
خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية
قبل أن تذهب
شروط واشنطن لتقديم الدعم الحذر لطالبان
شروط واشنطن لتقديم الدعم الحذر لطالبان
اكتشف المزيد