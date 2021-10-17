شقيقة ياسمين عبدالعزيز الشريرة للعربية.نت: الناس كرهتني

"رق الحبيب" هي واحدة من المونولوجات التي تغنت بها كوكب الشرق أم كلثوم، قدمتها عام 1941 وهي من كلمات أحمد رامي وألحان محمد القصبجي، ولكن مع الممثلة المصرية الشابة بسنت النبراوي فهي اسم مجموعة الحلقات التي عرضت ضمن مسلسل "وراء كل باب" والذي يتناول العديد من المشاكل والقضايا الإجتماعية المثارة في المجتمع المصري.

وفور انتهائها من تصوير تلك الخماسية، بدأت تصوير فيلم جديد. وعن هذان العملان وغيرهم من الأعمال التي ستقدمها خلال الفترة القادمة، تحدثت بسنت في حوار خاص مع موقع "العربية.نت" عن كواليسها وعن علاقتها بالنجمة ياسمين عبدالعزيز والتي تعتبرها بمثابة صديقة مقربة لها.

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*حدثينا أولا عن مسلسل "وراء كل باب" وكواليسه وما حدث به؟

**حصلنا علي ردود فعل قوية لم أكن أتوقعها، فالمسلسل عبارة عن مجموعة من الحلقات أو الحكايات، وكل حكاية مكونة من 5 حلقات، ولقد تم إختياري للمشاركة في خماسية بعنوان "رق الحبيب"، فالسيناريست أحمد عبدالفتاح يقدم في هذه الخماسية كما يقول الحب في مراحل الحياة الأخيرة، فقد كان يريد إعادة نماذج من زمان ذهبت من الذاكرة وتم نسيانها، ومشاعر فقدت في زحام الحياة، من خلال طرح ومناقشة العديد من المشكلات والقضايا الاجتماعية وكيفية إيجاد حلول لها من خلال سيناريو مميز، كتبه المؤلف أحمد عبدالفتاح بحرفية شديدة، في إطار اجتماعي تشويقي فيه صعود وهبوط في المشاعر والأحاسيس، كما إنه استوحي اسم الحلقات من أغنية كوكب الشرق أم كلثوم "رق الحبيب"، وكنا أثناء التصوير نقوم بتشغيل هذه الأغنية طوال الوقت تقريبا.

*وكيف تقييمك لهذه التجربة الجديدة بالنسبة لك؟

**هي بالفعل تجربة مختلفة علي جميع الأصعدة، وأنا سعيدة بمشاركتي في هذا العمل، فهو جديد ومتميز، وأستمتعت بالعمل فيه بسبب الدراما ذات الطابع الإنساني، فشخصية "نشوى" التي جسدتها في المسلسل دور جديد علي غلب عليه الطابع التراجيدي، لذلك أرهقتني كثيرا، لأن لديها انفعالات ومشاعر متباينة ومتشابكة في كثير من الأحيان، لكني لم أكن أشعر بالقلق عندما عرض علي المسلسل الذي تعاونت فيه مع المخرج إسماعيل توفيق وعدد كبير من النجوم مثل القديرة سوسن بدر وأحمد فؤاد سليم ومحمد نجاتي وغيرهم.

*كان لك مشاركة في فيلم "عروستي"، فماذا عنها؟

**سعيدة بهذه المشاركة في الفيلم، فلقد رشحني للمشاركة فيه المخرج محمد بكير وشركة الإنتاج، والذي سعدت بالعمل معه لأنه مخرج رائع، كما إنني أعجبت بفكرة الفيلم بمجرد قراءتي للسيناريو، وكنت أتمني أن تكون مساحة دوري في الفيلم أكبر، فأنا أظهر به كضيفة شرف في مشهدين، وتجمعني مشاهدي بجميلة عوض وأحمد حاتم، وسعيدة بالوقوف أمامهما، خاصة وإنني أجسد دور صديقة جميلة عوض.

*إنتهيت من تصوير الأجزاء الجديدة والأخيرة من مسلسل "الآنسة فرح"؟

**بالفعل إنتهيت من تصوير الجزء الرابع والخامس من المسلسل وهما الجزآن الأخيران منه، في الوقت الذي يعرض فيه الجزء الثالث علي موقع شاهد VIP، وهو من الأعمال المميزة التي شاركت فيها مؤخرا، حيث أقدم شخصية فتاة تدعى الدكتورة نجوى تعمل مديرة أعمال فنان مشهور ويقدم هذه الشخصية الفنان تامر فرج، وتتحكم في جميع قراراته الفنية بشدة وحزم لافتة إلى أنها تملك إرادة صلبة وقوية، فهي تري دائما أنها لابد أن تبني نفسها بنفسها، ولا تعتمد علي أي شخص كان، ولكن يمكن للآخرين الإعتماد عليها.

*من رشحك للعمل في هذا المسلسل؟ وما ردود الأفعال التي وصلتك علي الجزء الثالث؟

**المخرج وائل فرج كان من رشحني للعمل، ووصلتني ردود أفعال متابينة وإن كان الإجماع علي أن الشخصية عجبتهم، وإنني تمكنت من تقديمها بشكل جيد، ولكن الجمهور يحبون الفنان تامر فرج فكانت أبرز التعليقات "ازاي تعامليه كده؟" و"أي حد يتمناه"، فلقد كانت الشخصية كما شرحت من قبل تتحكم في جميع قرارته، فلقد كنت شخصية متسلطة بعض الشيء، وكل اهتمامها بالعمل، وتريد أن تكون سيدة أعمال ناجحة وهذا ما أخافني من الدور ولكنه أعجب الناس.

*قدمتي شخصية أخري "متسلطة" في رمضان الماضي من خلال مسلسل "اللي مالوش كبير" فكيف وجدتي هذا العمل خاصة مع إعادة عرضه علي العديد من المحطات مرة أخري مؤخرا؟

**مصر كلها كرهتني والكثيرون أعتقدوا أن هذه هي شخصيتي الحقيقة، وأكثر ما حزنت بسببه هو خوف الأطفال مني، وبعض أصدقائي خافوا مني أيضا، فشخصيتي في مسلسل "اللي مالوش كبير" هي شقيقة ياسمين عبد العزيز الكبيرة لم تكن مرهقة ولكن صعبة حيث جسدت دور البنت القادرة التي تأخذ حقها بيدها وتتشاجر دائما، فالشخصية احتاجت لتركيز بأن توضح للمشاهد بأنك تؤدي دور "شرير".

أتذكر أنه عندما تحدث معي المخرج مصطفي فكري عن الدور، وبدأت أقرأ الاسكربت كله وأشوف أبعاد الشخصية، شعرت أنها شريرة بشكل غير عادي، كانت تلك هي المرة الأولي التي أقدم فيها شخصية شريرة بهذه الطريقه، فقد قدمت دور شريرة في مسلسل "حلوة الدنيا سكر" مع الفنانة هنا الزاهد في قصة "لا سحر ولا شعوذة"، لكن لم يكن بنفس شر شخصية "سما".

*وكيف كانت علاقتك بياسمين عبدالعزيز؟ وكواليس العمل معها؟

**اللوكيشن كان حلو جدا، عندما صورت مع ياسمين عبدالعزيز وجدتها شخصية جميلة وذوق واستقبلتني بترحيب كبير، وأعطت للتصوير بهجة كبيرة، وأتذكر أن هناك مشهدا كان يجمعني بها، وكان من المفترض أن نتشاجر معا ولكنها "خضتني" مما جعل اللوكيشن ينقلب من شجار إلى ضحك ومرح وأشعر بسعادة رهيبة للعمل معها فهي فنانة متنوعة وناجحة جدا. وفريق العمل بالكامل كان لطيف جدا واليوم كان يمر بشكل لطيف، الكل كان متعاون مع بعضه، كان هناك ناس اول مرة أتعامل معهم وعلي الرغم من ذلك كانت الأجواء حلوة بيننا، وكنا متعاونين في كل الأمور.

*وما جديدك؟

**تعاقدت على فيلم جديد سوف يبدأ تصويره في الفترة المقبلة ما بين نوفمبر وديسمبر، لكن غير مسموح لي بكشف تفاصيل عنه في الوقت الحالي.