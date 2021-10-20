رامي عياش: التمثيل عندي بنفس أهمية الغناء

يستعد الفنان رامي عياش لإصدار ألبومين غنائيين تتنوّع فيهما الأغنيات بين اللهجتين اللبنانية والمصرية، لتنزل على الأسواق تباعاً كما حصل في ألبومه السابق "قصة حب".

إلى هذا، اعتبر في حديث لـ"العربية.نت" أن الإخفاقات الفنية خلال مشواره الغنائي كانت قليلة جداً، مشيرا إلى أن مسيرة الفنان تتضمن "طلعات ونزلات".

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وقال صاحب أغنية "مبروك" إن التلحين "شغف" بالنسبة له، وبعض الألحان التي قدمها لاقت قبولاً "لأنها حقيقية وقريبة من القلب واستهوت أذواق شريحة كبيرة من الناس" كأغنية "يلا نرقص"، أما الألحان التي شكلت فارقاً في حياته الفنية فكانت لأغنيتي "جبران" و"حكايي جايي" وأغنية مسلسل "أمير الليل"، مشيراً إلى أن الإلهام عنده "لا وقت محدداً له وهو نعمة ربانية".

كما أضاف أن الفنان ملحم زين والفنانة سارة الهاني غنيا من ألحانه، كما يطالبه عدد من الفنانين النجوم بألحان لأغنياتهم وهناك اتجاه لتعاون جديد مع بعضهم للتلحين لهم، وهو عادةً حين يجد شيئاً يليق بأحد الفنانين يخبره بذلك.

وأوضح أنه تخطى حصر الأغنية في لهجة معينة وأصبح يسميها الأغنية "العربية".

أما عن اتجاهه مؤخرا للدراما، يرى أن الغناء مهنته الأولى والأساسية، كما أن التمثيل مهنة يحبها كثيراً ويعتبرها بنفس أهمية الغناء.

وكشف عن أن هناك تعاوناً جديداً مع شركة الصباح لتجسيد دور جديد، مؤكدا أنه "قد بدأ فعلياً ورشة العمل مع المنتج صادق الصباح".