.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

هجوم يطال سمية الخشاب.. والسبب رقصة مع محمد رمضان

  • الخط
مقطع من الفيديو

هجوم يطال سمية الخشاب.. والسبب رقصة مع محمد رمضان

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أثارت النجمة المصرية سمية الخشاب الجدل خلال ظهورها في مهرجان الجونة السينمائي، فقد نشرت الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، مقطع فيديو للنجمة الشهيرة وهي تتمايل بجانب زميلها محمد رمضان.

وظهرت سمية الخشاب في الفيديو بفستان أسود اللون وهي ترقص وتتمايل على أنغام الموسيقى فيما شاركها محمد رمضان الرقص، لينشغل لاحقاً بأخذ الصور التذكارية مع بعض الحاضرين.

كما تعرضت النجمة للانتقادات مشيرين إلى أن الرقص بجانب صاحب "نمبر ون" بات موضة لجذب الانتباه، فيما أشار آخرون إلى أنها كانت تتمايل وهي متجاهلة رمضان فيما الأخير يحاول مشاركتها الاحتفال.

إلى ذلك، انتقد متابعون إطلالة محمد رمضان وارتدائه نظارة شمسية وقميصا بألوان لافتة في الليل.

يشار إلى أن مهرجان الجونة السينمائي افتتحت فعالياته يوم 14 أكتوبر الماضي بحضور عدد كبير من الفنانين، ومن المقرر أن يعقد حفل الختام يوم الجمعة المقبل 22 أكتوبر، وتعرض فيه مجموعة من الأفلام المميزة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ارتفاع غير مسبوق.. بيتكوين تتجاوز 66 ألف دولار ارتفاع غير مسبوق.. بيتكوين تتجاوز 66 ألف دولار
باب سري للهرم الأكبر.. أشهر علماء آثار مصر يكشف! باب سري للهرم الأكبر.. أشهر علماء آثار مصر يكشف!
الأكثر قراءة
حملة بحث عن طفلة في السعودية.. وأخوها حملة بحث عن طفلة في السعودية.. وأخوها "لم نجد لها أثراً"
"كشفه اللايف".. أشهر وأطرف سارق في مصر بقبضة الأمن
فيديو لرجل في الحرم المكي يجتاح التواصل.. ماذا فعل؟ فيديو لرجل في الحرم المكي يجتاح التواصل.. ماذا فعل؟
بصحة جيدة.. طفلة الرياض المفقودة تظهر! بصحة جيدة.. طفلة الرياض المفقودة تظهر!
شطب محمد رمضان من المهن التمثيلية.. هذه آخر المستجدات شطب محمد رمضان من المهن التمثيلية.. هذه آخر المستجدات
زلزال بالبحر المتوسط..منازل في القاهرة والإسكندرية تهتز زلزال بالبحر المتوسط..منازل في القاهرة والإسكندرية تهتز
قبل أن تذهب
جرائم انتقام وإبادة جماعية من قبل ميليشيات الحوثي في العبدية
جرائم انتقام وإبادة جماعية من قبل ميليشيات الحوثي في العبدية
اكتشف المزيد