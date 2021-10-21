سميح ساويرس للعربية.نت: هذا ما ينقص مهرجان الجونة وسر فيلم الافتتاح

كشف رجل الأعمال المصري، سميح ساويرس، عن سبب عدم عرض فيلم في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي والذي انطلق قبل أيام، وكذلك تحدث عن ما الذي ينقص المهرجان من وجهة نظره.

وقال في مقابلة مع "العربية.نت" إن إدارة مهرجان الجونة ليس لديها سقف للطموحات، ولا يمكنها التوقف عن متابعة كل ما هو جديد لإضافته للمهرجان وتدعيمه، مضيفاً أن إدارة المهرجان تعمل كل عام على تطويره وتحسينه وإضافة بصمة نوعية له.

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وعما ينقص المهرجان من وجهة نظره، قال ساويرس إن إدارة المهرجان اتخذت قرارا بعدم المساهمة ماديا في استضافة نجوم هوليود العالميين الكبار، فنحن مهرجان كبير تأتي إلينا أسماء كبيرة، وبالفعل هذا العام شارك معنا فنانون عالميون كبار، مشيرا إلى ما ينقص المهرجان هو تزويده ودعمه بمشاركة نجوم عالميين.

وعن سبب عدم عرض فيلم في افتتاح مهرجان العام الحالي، قال سميح ساويرس: إن الإدارة حاولت تجنب ما كان يحدث في الدورات السابقة بعد فيلم الافتتاح، حيث كان الضيوف والمتابعون ينصرفون بعد الفيلم مباشرة بسبب التعب والإرهاق من طول إجراءات اليوم الأول، مؤكدا أنه لهذا السبب راعينا أن يعرض فيلم الافتتاح وهو أهم فيلم في وقت أخر ليتمكن المشاركون من متابعته ومنعا لإهدار قيمته.

وكشف ساويرس عن سر المشاركة الكبيرة للأفلام العربية في هذه الدورة، وقال إن هذا كان مقصودا ومتعمدا ويأتي ردا على نقد وجه لإدارة المهرجان بعدم وجود فيلم مصري في المهرجان خلال الدورتين الأولى والثانية، ولذلك قررنا أن يتضمن مهرجان هذا العام أفلاما مصرية.

وحول سر قراره بأن يكون أول مستثمر مصري يأمر بالتعامل بالعملات الرقمية مثل البيتكوين في منتجعه بسويسرا، وهل لاقتناعه بأنها عملة المستقبل أم لأسباب تجارية، قال ساويرس بالفعل كنا أول من دعا للتعامل بالعملات الرقمية لأسباب تجارية ولو كان مقتنعا بها كعملة للمستقبل لكان قد اشترى منها كميات كبيرة، موضحا أنه طالما يوجد من لديهم عملات بيتكوين ويمكنهم التعامل بها فيجب اجتذابهم.

وعن سرعة معالجة واحتواء تداعيات وآثار حريق القاعة الرئيسية لحفل المهرجان وقبل انطلاقه بيوم قال ساويرس: يجب أن أشيد برجال وعمال شركة أوراسكوم الذين سارعوا وفي وقت قياسي باحتواء الحادث، حيث شارك نحو 1700 عامل ومهندس في التعامل مع آثار الحريق وفعلوا ذلك عن حب وإثبات لقدرة المصريين على التحدي، مضيفا أن ما فعلوه من إنجاز وفي وقت قياسي إعجاز، كافٍ للرد على من يشككون في بناء المصريين للأهرامات.

وكانت الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي قد انطلقت مساء الخميس الماضي وذلك بمشاركة العديد من نجوم الفن وصُنّاع السينما في مصر والوطن العربي والعالم.

ويشهد المهرجان مشاركة 37 فيلمًا روائيّا طويلًا و15 فيلمًا وثائقيًّا و23 فيلمًا قصيرًا إضافة لستة أفلام ضمن برنامج العروض الخاصة.