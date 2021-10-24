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أنجلينا جولي تنشر صوراً لافتة للأهرامات.. ما القصة؟

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من حساب انجلينا جولي على الانستغرام

أنجلينا جولي تنشر صوراً لافتة للأهرامات.. ما القصة؟

دبي - العربية.نت

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فاجأت النجمة الأميركية أنجلينا جولي، معجبيها على موقع "إنستغرام" بنشرها صورا لافتة لأهرامات الجيزة المصرية.

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وأشارت الممثلة العالمية إلى أن الصور التي نشرتها، أمس السبت، هي بعدسة صديقها الفنان التشكيلي العالمي، جي آر، مؤكدة أنه أرسلها لها من مصر، حيث يتواجد لمشاركته في معرض مقام حاليا يحمل اسم "Forever is Now".

وانطلقت الدورة الـ14 لمعرض "الأبد هو الآن" عند منطقة أهرامات الجيزة، يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وينتهي في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ويعد "الأبد هو الآن" هو أول معرض فني معاصر يقام في أهرامات الجيزة منذ أكثر من 4500 عام، ويشهد مشاركة 10 فنانين معاصرين قاموا بإنشاء أعمال خاصة بالموقع تستجيب للمشهد الأيقوني للأهرامات وهضبة الجيزة المحيطة، من بينهم الفنان الروسي ألكسندر بونوماريف، وجي آر، ومعتز نصر، وشيرين جرجس، والأمير سلطان بن فهد.

كما أن هذه هي المرة الأولى التي يدعو فيها مؤسسة "آرت دي إيجيبت" المنظمة للمعرض فنانين معاصرين للمشاركة فيه، ودمج أعمالهم الفنية مع الموقع التاريخي.

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