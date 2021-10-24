معلومات صادمة عن مسؤولة الأسلحة في فيلم أليك بالدوين

أثارت حادثة إطلاق الممثل أليك بالدوين النار عرضاً على مديرة التصوير هالينا هاتشينز خلال التمرينات على أحد مشاهد فيلم في غرب الولايات المتحدة، تساؤلات حول من المسؤول عن استخدام الأسلحة في مواقع التصوير والتدابير الواجب اتخاذها لضمان سلامة طاقم العمل.

ففي فيلم "راست" الذي شهد الحادثة المأساوية في ولاية نيو مكسيكو الأميركية، كانت المسؤولة عن فحص الأسلحة النارية، هانا غوتيريز ريد وهي في العشرينات من عمرها، والتحقت بفريق العمل حديثا في أول تجربة لها.

كما كشفت مصادر مطلعة معلومات صادمة عن ابنة صانع الأسلحة البارز في هوليوود ثيل ريد، مؤكدة أنها أعطت مسدسًا لممثلة تبلغ من العمر 11 عاما دون التحقق من سلامتها بشكل صحيح.

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فيما نقلت صحيفة "نيويورك بوست"، عن أحد المصادر قوله: "إن ريد كانت تعيد تحميل البندقية على الأرض، حيث كان هناك حصى وأشياء أخرى، ولم نرها تتحقق من ذلك، ولم نعرف ما إذا كان هناك شيء ما في البرميل أم لا".

مهملة وعديمة الخبرة

وأضاف قائلاً إنها كانت مهملة فيما يتعلق بالبنادق، كما كانت تلوح بها بين الحين والآخر. وتابع "أقدمت عدة مرات على حمل السلاح بطريقة غير آمنة".

كما وصف مصدر في إنتاج الفيلم، ريد بأنها "عديمة الخبرة"، مضيفًا أنه وقع حادثان آخران جراء التصرف العرضي لأفراد الطاقم.

فيما تساءل مصدران آخران من إنتاج "راست" عما إذا كان مساعد المدير ديف هولز قد اتبع الإجراء الصحيح قبل الحادث المأساوي.

وأكد آخر أنه من مهام مساعد المدير اختبار كل مسدس ، والتأكد من كونه غير محمل بالذخيرة الحية و محمل بطلقات فارغة.

طلقة حية

يذكر أن بعض أعضاء العمل الذين خرجوا من مكان التصوير بسبب ما زعموا أنها بروتوكولات أمان سيئة، أكدوا سابقا أن البندقية المسننة كانت تحتوي على طلقة حية، عندما خرجت وقتلت مديرة التصوير هالينا هاتشينز، 42 عامًا، وأصابت المخرج جويل سوزا، 48 عامًا.

وقال أحد أعضاء الطاقم المطلعين إنه "كان هناك نقص خطير في مسألة السلامة في هذا العمل".

ملابس ملطخة بالدماء

إلى ذلك، أظهرت سجلات محكمة أميركية أن المسدس الذي أطلق منه الممثل الشهير أليك بالدوين الرصاص أثناء التصوير ما أسفر عن مقتل مديرة التصوير، تم تسليمه له من قبل أحد المخرجين وأخبره بأنه آمن.

وذكرت السجلات أن مساعد المخرج، ديف هولز، لم يكن يعلم أن المسدس المزيف يحتوي على ذخيرة حية.

فيما قال أحد أفراد الطاقم في تصريحات صحافية، إن الراحلة كانت تدعو إلى توفير ظروف عمل أكثر أمانًا لفريقها.

وتفيد سجلات الشرطة أن ملابس بالدوين الملطخة بالدماء تم التحفظ عليها كدليل مع المسدس.

كما تم التحفظ على الذخيرة والأسلحة الأخرى من موقع التصوير من قبل الشرطة.

يذكر أن هاتشينز، أصيبت برصاصة قاتلة في صدرها يوم الخميس الماضي، في موقع تصوير فيلم Rust.

كما أصيب المخرج سوزا 48 عامًا الذي كان يقف خلفها بجروح، لكنه تلقى علاجًا طارئًا لإصابة في الكتف، وخرج لاحقًا من المستشفى.