إهمال وسلوك جنسي..تفاصيل خطيرة بمقتل مصورة فيلم بالدوين

تفاصيل جديدة تكشفت عن الحادثة المفجعة التي أدت إلى مقتل مصورة سينمائية بإطلاق الرصاص من الممثل أليك بالدوين خلال تصوير فيلم "راست".

ففي جديد التطورات، تبين وجود شكاوى عدةقدمت ضد مساعد المخرج، ديف هولز، اتهمته بتجاهل إجراءات السلامة المعمول بها خلال تصوير المشاهد التي استخدمت فيها أسلحة، أو كان فيها اندلاع لحرائق.

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كما أوضحت مصادر مطلعة بحسب ما نقلت شبكة "سي أن أن " أن هولز لديه تاريخ معروف وسوابق في الإهمال، إضافة للإساءة لبعض الموظفات والعاملات معه، فضلا عن شكاوى من لمساته غير المرغوبة لأجساد المحيطين به.

سلمه السلاح

وكانت التحقيقات قد كشفت في وقت سابق أن هولز هو من سلم الممثل الأميركي، أليك بالدوين، السلاح، الذي أطلق النار منه ليصيب المصورة السينمائية.

فيما ذكرت، ماغي غول، الإخصائية في تصنيع الأدوات المزيفة في عالم السينما، أن هولز دأب على إجراء اجتماعات أمن وسلامة لطاقم العمل كإجراء شكلي فقط، إذ لم يكن يحذرهم خلالها من وجود أسلحة نارية خلال التصوير.

سلوك جنسي

أما في ما يخص مزاعم سوء السلوك الجنسي، نبهت غول إلى أن العاملين حذروها من هولز في أول يوم عمل لها.

كما أوضحت "اعتاد هولز أن يلمس الآخرين بطريقة غير المرغوب، وأن يضع يديه على أكتافهم وخصورهم، ورغم أن لمساته لم تكن مفرطة للغاية".

يذكر أن الشرطة الأميركية كانت أعلنت قبل أيام أن الممثل الشهير أطلق أعيرة أثناء تصوير فيلم قرب مدينة "سانتا" في ولاية كاليفورنيا، ما أسفر عن مقتل مديرة تصوير الفيلم، هالينا هاتشينز (42 عاماً)، وإصابة المخرج، جويل سوزا (48 عاماً)، بجروح.