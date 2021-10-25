.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

سقطت عليه قطعة ديكور.. إصابة فنان مصري خلال التصوير

  • الخط
محسن منصور (أرشيفية)

سقطت عليه قطعة ديكور.. إصابة فنان مصري خلال التصوير

القاهرة - ريم الششتاوي

نشر في: آخر تحديث:

تعرض الفنان المصري محسن منصور صباح الاثنين لحادث أثناء تصويره أحد الأعمال الدرامية حيث سقطت قطعة من الديكور على قدمه. كما أصيب مخرج العمل أيضاً.

ونشر منصور على صفحته في فيسبوك صورة من داخل المستشفى أثناء قيامه بصور أشعة.

يذكر أن الفنان يشارك بأكثر من عمل درامي خلال هذه الفترة، بينها مسلسل "هي وهو" من بطولة الفنانين هنا الزاهد وأحمد حاتم، ومسلسل "القاتل الذي أحبني" من بطولة الفنان هاني رمزي وإخراج عمرو عابدين.

وفي شهر رمضان شارك منصور في العديد من الأعمال الدرامية، بينها مسلسل "المداح" مع النجم حمادة هلال والفنانة نسرين طافش، ومسلسل "خلي بالك من زيزي" مع الفنانين أمينة خليل ومحمد ممدوح وغيرهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
من يذكر الداعشية التي جوعت طفلة حتى الموت..هذا ما حل بها من يذكر الداعشية التي جوعت طفلة حتى الموت..هذا ما حل بها
أول صورة لمتحور دلتا.. ينمو كخلايا القرد الإفريقي أول صورة لمتحور دلتا.. ينمو كخلايا القرد الإفريقي
الأكثر قراءة
صورة بألف كلمة.. قائد الجيش الأفغاني على الرصيف بأميركا صورة بألف كلمة.. قائد الجيش الأفغاني على الرصيف بأميركا
الصحة العالمية: سينتهي كورونا بهذه الحال الصحة العالمية: سينتهي كورونا بهذه الحال
جريمة تهز مصر.. عروس مذبوحة بعد 3 أيام على زفافها! جريمة تهز مصر.. عروس مذبوحة بعد 3 أيام على زفافها!
بعد أيام معدودة.. انتبه بعد أيام معدودة.. انتبه "واتساب" سيتوقف عن هذه الأجهزة!
معلومات صادمة عن مسؤولة الأسلحة في فيلم أليك بالدوين معلومات صادمة عن مسؤولة الأسلحة في فيلم أليك بالدوين
بـ بـ"هاتريك" أولد ترافورد.. صلاح يحقق إنجازاً غاب 85 عاماً
قبل أن تذهب
ماذا تعرف عن شركة ألعاب الهواتف الجوالة"طماطم"؟
ماذا تعرف عن شركة ألعاب الهواتف الجوالة"طماطم"؟
اكتشف المزيد