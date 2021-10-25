سقطت عليه قطعة ديكور.. إصابة فنان مصري خلال التصوير

تعرض الفنان المصري محسن منصور صباح الاثنين لحادث أثناء تصويره أحد الأعمال الدرامية حيث سقطت قطعة من الديكور على قدمه. كما أصيب مخرج العمل أيضاً.

ونشر منصور على صفحته في فيسبوك صورة من داخل المستشفى أثناء قيامه بصور أشعة.

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يذكر أن الفنان يشارك بأكثر من عمل درامي خلال هذه الفترة، بينها مسلسل "هي وهو" من بطولة الفنانين هنا الزاهد وأحمد حاتم، ومسلسل "القاتل الذي أحبني" من بطولة الفنان هاني رمزي وإخراج عمرو عابدين.

وفي شهر رمضان شارك منصور في العديد من الأعمال الدرامية، بينها مسلسل "المداح" مع النجم حمادة هلال والفنانة نسرين طافش، ومسلسل "خلي بالك من زيزي" مع الفنانين أمينة خليل ومحمد ممدوح وغيرهم.