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"سلام مربع".. هنيدي يتوجه بنداء عاجل لأهالي السعودية

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محمد هنيدي
محمد هنيدي

"سلام مربع".. هنيدي يتوجه بنداء عاجل لأهالي السعودية

رفع هنيدي حماس جمهوره في السعودية بنشر صورة من بروفات مسرحيته الجديدة "سلام مربع"، أولى عروض موسم الرياض المسرحية العربية

العربية.نت

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توجّه الفنان محمد هنيدي بنداءٍ عاجل لـ"أهالي السعودية"، معلنًا موعد عرض مسرحية "سلام مربع" في الأول من نوفمبر المقبل، خلال فعاليات موسم الرياض.

ورفع هنيدي حماس جمهوره في السعودية، بنشر صورة من بروفات مسرحيته الجديدة "سلام مربع"، أولى عروض موسم الرياض المسرحية العربية، حيث نوه نجم الكوميديا المصري عنها عبر سلسلة من التغريدات الطريفة على حسابه في "تويتر".

ويشارك هنيدي بطولة "سلام مربع" عدد من نجوم الكوميديا مثل بيومي فؤاد، وآيتن عامر، ومحمد ثروت، ومحمد محمود، وإيمان السيد، وميرنا نورالدين، وفنانون آخرون، حيث تدور قصتها حول مطرب شعبي يواجه مواقف طريفة خلال رحلته الفنيّة.

الإعلان الترويجي لمسرحية سلام مربع
الإعلان الترويجي لمسرحية سلام مربع

وسبق أن قدّم هنيدي شخصية المطرب عاثر الحظ في فيلم "عندليب الدقي" سنة 2008.

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