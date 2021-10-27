"سلام مربع".. هنيدي يتوجه بنداء عاجل لأهالي السعودية

توجّه الفنان محمد هنيدي بنداءٍ عاجل لـ"أهالي السعودية"، معلنًا موعد عرض مسرحية "سلام مربع" في الأول من نوفمبر المقبل، خلال فعاليات موسم الرياض.

نداء عاجل لكل أهالي السعودية .. موعدنا في الرياض .. ١ نوفمبر القادم .. مفاجأت وانبهارات وبنوعدكم هنولع الدنيا . مسرحية سلام مربع في مسرح بكر الشدي في البوليفارد pic.twitter.com/pGxqNcZEbg — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) October 26, 2021

ورفع هنيدي حماس جمهوره في السعودية، بنشر صورة من بروفات مسرحيته الجديدة "سلام مربع"، أولى عروض موسم الرياض المسرحية العربية، حيث نوه نجم الكوميديا المصري عنها عبر سلسلة من التغريدات الطريفة على حسابه في "تويتر".

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من تحضيرات مسرحية سلام مربع .. اللي هيقدر يطلعني من الصورة له تذكرتين هدية في ايام العرض من ١ نوفمبر بمسرح بكر الشدي في البوليفارد

يلا لما نشوف دقة الملاحظة #موسم_الرياض pic.twitter.com/0UUrLViESD — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) October 26, 2021

ويشارك هنيدي بطولة "سلام مربع" عدد من نجوم الكوميديا مثل بيومي فؤاد، وآيتن عامر، ومحمد ثروت، ومحمد محمود، وإيمان السيد، وميرنا نورالدين، وفنانون آخرون، حيث تدور قصتها حول مطرب شعبي يواجه مواقف طريفة خلال رحلته الفنيّة.

وسبق أن قدّم هنيدي شخصية المطرب عاثر الحظ في فيلم "عندليب الدقي" سنة 2008.