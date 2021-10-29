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إليسا لجورج قرداحي: "برقبتك مسؤولية بلد بكاملو"

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الفنانة اللبنانية إليسا

إليسا لجورج قرداحي: "برقبتك مسؤولية بلد بكاملو"

تصريحات وزير الإعلام أثارت جدلاً واسعاً ورفضتها الحكومة اللبنانية

دبي - العربية.نت

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بعد التداعيات الأخيرة لتصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، وما نتج عنها من قطع علاقات بين المملكة العربية السعودية ولبنان، وكذلك وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، هاجمت الفنانة إليسا قرداحي.

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وعبر صفحتها في تويتر، نشرت إليسا تغريدة، حمّلت فيها الوزير مسؤولية التطورات الأخيرة التي فجرتها مواقفه.

لا تمثل لبنان

كذلك اعتبرت أن تصريحات قرداحي لا تمثل لبنان ولا سياسته ولا انتماءه ولا خطّه، ودعته إلى ترك البلاد والذهاب إلى من يواليهم، في إشارة منها إلى ميليشيا الحوثي.

وكتبت: "جورج قرداحي برقبتك مسؤولية بلد بكاملو من ورا تصريحات ما بتمثل سياسة لبنان ولا خطو ولا انتماء. بتحب الأسد والحوثيين؟ روح لعندن وتروك لبنان بحالو إنت وحكومتك ومحورك كلو".

جاء ذلك بعدما أعلنت المملكة العربية السعودية، الجمعة، استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال الـ48 ساعة القادمة.

وأكدت وزارة الخارجيةفي بيان أن التصريحات المسيئة للمملكة الصادرة من قبل وزير الإعلام اللبناني، تمثل حلقة جديدة من المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة وسياساتها، فضلاً عما تتضمنه التصريحات من افتراءات وقلبٍ للحقائق وتزييفها.

ضجة كبيرة

يشار إلى أن تصريحات قرداحي، وهو إعلامي تلفزيوني سابق، كانت أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث هاجمه بقوة العديد من المغردين.

فيما أعربت الحكومة اللبنانية عن رفضها لكلامه، مؤكدة أنه "لا يعبّر عن موقفها الرسمي إطلاقا، خصوصا في ما يتعلق بالمسألة اليمنية وعلاقات لبنان مع أشقائه العرب".

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