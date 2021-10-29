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ما هو الفيلم الذي رشحته مصر للمنافسة على الأوسكار؟

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iStock أوسكار
أوسكار (iStock)

ما هو الفيلم الذي رشحته مصر للمنافسة على الأوسكار؟

لجائزة أفضل فيلم دولي ناطق بلغة أجنبية

دبي - العربية.نت

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أعلنت نقابة المهن السينمائية في مصر الخميس، أن لجنة من النقاد والمتخصصين اختارت فيلم "سعاد" للمخرجة آيتن أمين للمنافسة على جائزة أوسكار لأفضل فيلم دولي ناطق بلغة أجنبية.

والفيلم من بطولة بسنت أحمد وبسملة الغايش وشاركت المخرجة في كتابته مع السيناريست محمود عزت وهو يتناول خلال 96 دقيقة تأثير العالم الافتراضي على العلاقات الإنسانية والعاطفية.

فيما سبق للفيلم المشاركة في الدورة الافتراضية لمهرجان كان بفرنسا عام 2020 ثم في قسم البانوراما بمهرجان برلين في ألمانيا عام 2021، إلا أنه لم يعرض بعد في دور السينما المصرية.

النتائج قريبة

يذكر أن كل دولة ترشح فيلما لتمثيلها في المنافسة بهذه الفئة من جوائز أكاديمية فنون وعلوم السينما الأميركية على أن يتم إعلان القائمة المختصرة في ديسمبر ثم القائمة النهائية في فبراير المقبل.

ويقام حفل إعلان وتوزيع جوائز الدورة 94 للأوسكار في 27 مارس 2022 بمدينة لوس أنجلوس الأميركية.

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