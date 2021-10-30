شرطي يلاحق مجرمة بالتعاون مع مجرم آخر في RED NOTICE

تتناول الحلقة 75 من برنامج "أون ديماند" أفلاما ومسلسلات عدة، حيث يبدأ مقدم البرنامج عزيز الزامل الحديث عن الجزء الثاني من فيلم Venom من بطولة الممثل توم هاردي وأحمد ريز. ويحاول الصحافي إيدي التأقلم مع المخلوق الذي يعيش في داخله ويُقرّر البقاء على الأرض بدلًا من العودة إلى كوكبه. وهكذا يواصل توم هاردي حماية كوكب الأرض مع فينوم. ويعرض حاليا في دور السينما.

في الفقرة الثانية، إضاءة على فيلم Uncharted المقتبس من واحدة من ألعاب الفيديو "بلاي ستيشن". من بطولة مارك ويلبرغ وتوم هولاند. العرض الدعائي لفيلم انتشارتيد يظهر فيه الفتى "نيثن" وكيف بدأ أولى خطواته للدخول إلى عالم انتشارتيد ليصبح مطاردا للكنوز. الفيلم متوقع عرضه السنة المقبلة.

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ثم ينتقل مقدم البرنامج للحديث عن فيلم الإثارة: Red Notice ، من بطولة "دوين جونسن" و"راين رينيلدس". تدور أحداثه حول شخصية "دوين جونسون"، كبير المحققين في مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي يطارد المجرمين الكبار. ويطارد جونسون مُجرمة تؤدي دورها الممثلة "غادوت"، التي سبق أن أفلتت منه في مناسبات عدة. قرر "جونسون" التعامل مع مجرم آخر ليصل إلى هدفه ويقبض عليها. الفيلم يعرض على نتفليكس في نوفمبر المقبل.

آخر محاور الحلقة هو مع فيلم Ambulance من بطولة جيك جالنهال ويحيى عبدد المتين الثاني ومن إنتاج وإخراج مايكل بي.

الفيلم يتحدث عن رجل يحاول أن يحصل على المال من أجل تسديد فواتير طبية لزوجته المريضة ويطلب من شقيقه بالتبني أن يساعده أن يتعاون معه لسرقة مصرف. أثناء تنفيذ العملية يُطلق البطل ومن معه النار على ضابط شرطة من لوس أنجلوس ويفران مع الضابط الجريح في سيارة إسعاف بعدما أصبح الضابط رهينة بيدهما. وسيعرض الفيلم في فبراير المقبل.