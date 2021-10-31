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فنانة مصرية شهيرة تكشف تفاصيل تعرض ابنتها للتحرش

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نشوى مصطفى
الفنانة المصرية نشوى مصطفى

فنانة مصرية شهيرة تكشف تفاصيل تعرض ابنتها للتحرش

مصطفى قررت على ما يبدو إبلاغ النيابة العامة بالواقعة

القاهرة- أحمد الريدي

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قصة جديدة من قصص التحرش على الطريق العام تقع في مصر، هذه المرة كانت ضحيتها ابنة الفنانة نشوى مصطفى التي قررت أن تروي ما حدث مع ابنتها.

فقد نشرت الفنانة المصرية صورة لسيارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، واتهمت من يقودها بالتحرش بابنتها، مؤكدة أنها تلقت اتصالا منها وقد انهارت بسبب الحادثة.

كما أوضحت نشوى مصطفى أن ابنتها تعرضت لمضايقات ممن ركاب السيارة، وذلك أثناء قيادتها على كوبري يقع بالقرب من منطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

بلاغ للنيابة

واتصلت الفتاة مفزوعة، فما كان من والدتها إلا أن تطلب منها الهدوء ومحاولة تصوير السيارة، وهو ما قامت به فعلاً.

وعلقت نشوى مصطفى على الأمر قائلة "الحمدلله ربنا ستر وبنتي موقعتش من على الكوبري وهي مرعوبة من حجم العربية اللوري اللى بترهبها.. حسبي الله ونعم الوكيل".

إلى ذلك، تفاعل رواد مواقع التواصل مع الفنانة ونصحوها بتقديم بلاغ إلى النيابة العامة ضد هؤلاء الأشخاص، خاصة وأن أرقام لوحة السيارة تظهر بوضوح في الصورة.

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