إيقاف أحمد سعد عن الغناء لساعات.. فما القصة؟

أصدرت نقابة الموسيقيين المصرية بقيادة هاني شاكر، الأحد، قرارا بإيقاف المطرب المصري أحمد سعد عن الغناء، بسبب عدم التزامه بدفع قيمة الغرامة المطبقة عليه بسبب خرقه لقرار صادر من النقابة.

قبل أن تعود النقابة وتعلن رفع الإيقاف عقب مرور ساعات على القرار، وهي القصة التي تعود تفاصيلها إلى قيام أحمد سعد بالغناء عبر خاصية "البلاي باك" باستخدام فلاشة.

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ليخالف بذلك القرارات الصادرة من النقابة، التي تمنع هذا الفعل، وتشترط أن يقوم المطرب بالغناء من خلال صوته وبوجود عازفين، وإلا سيتعرض لعقوبات.

وقتها أصدرت النقابة قرارا بحق أحمد سعد وأعلنت توقيع غرامة مالية عليه، إلا أنه لم يقم بسدادها، حتى اضطرت النقابة يوم الأحد لإعلان قرارها إيقاف أحمد سعد عن الغناء.

ويبدو أن القرار تسبب في تحرك أحمد سعد، حيث قام على الفور وعقب ساعات من وقفه، بتسديد الغرامة المستحقة عليه، حسبما أكد طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين.

وهو ما دفع النقابة لإعلان وقف تنفيذ القرار والتصريح له بالغناء بعد قيامه بدفع الغرامة، كما نشرت النقابة صورة الإيصال الذي سدد سعد من خلاله قيمة الغرامة المستحقة عليه.