تفاصيل الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي

تعرضت الفنانة المصرية سهير البابلي لأزمة صحية طارئة، استلزمت إيداعها بالعناية المركزة في إحدى المستشفيات لحين تحسن الحالة الصحية.

حيث فوجئ الجميع بعدد من أعضاء الوسط الفني يطالبون بالدعاء لسهير البابلي، من بينهم الفنانة حلا شيحة التي طلبت من كافة متابعيها الدعاء للفنانة سهير البابلي.

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ونسبت تصريحات إلى ابنة سهير البابلي تفيد بدهور الحالة الصحية لوالدتها، وكونها متواجدة بالعناية المركزة من أجل محاولة السيطرة على الوضع الصحي، في ظل معاناة الوالدة من غيبوبة سكر وبوادر جلطة.

وتواصلت "العربية.نت" مع الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، الذي أكد أن سهير البابلي تتواجد في الوقت الحالي بالعناية المركزة في المستشفى، إلا أن حالتها مستقرة.

وفي ظل تضارب الأنباء حول الحالة الصحية لسهير البابلي، أكد نقيب الممثلين أنه يتواصل مع حفيدها ويتابع الحالة، وأشار إلى كون الحفيد أبلغه بأن الحالة مستقرة في الوقت الحالي، خاصة وأنها تعاني من غيبوبة سكر.

سهير البابلي التي تبلغ من العمر 84 عاما، غابت عن الساحة الفنية في نهاية تسعينيات القرن الماضي، قبل أن تعود من جديد وتقدم مسلسل وحيد يحمل اسم "قلب حبيبة" عرض في عام 2006، ومن وقتها وهي بعيدة عن الجمهور.

إلا أنها كانت تحرص بين الحين والآخر على الظهور عبر فيديو ينشر على السوشيال ميديا للتواصل مع محبيها.