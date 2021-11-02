مي كساب تحذف صورها مع زوجها.. وهذا ما كشفته

خلال الساعات الماضية أثارت الفنانة المصرية، مي كساب، موجة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بعد حذفها صورها العائلية، لاسيما تلك التي تجمعها بزوجها محمد صلاح المعروف بـ"أوكا"، من حسابها على إنستغرام.

وكتبت مي، على إنستغرام أمس الاثنين، بعد تعافيها من فيروس كورونا، قائلة: "الكام يوم اللي فاتو كانو أطول مده أقعدها لوحدي في حياتي وبعترف شفت الحقيقة الكاملة، حقيقة نفسي، حقيقة كل حاجة حواليه".

مادة اعلانية

"عرفت قيمة كل حاجة"

كما تابعت: "عرفت قيمة كل حاجة وندمت على كل لحظة ظلمت فيها نفسي أو ظلمت حد من اللي بحبهم وبيحبوني".

كذلك أضافت: "اللي بتكتب دلوقتي مي بس بتاعة 2010 بس بمخ العشرين سنة اللي اشتغلت فيهم ونجحت وأخفقت بسبب ظروف وأوضاع اتفرضت عليا".

"11 سنة صعبة جداً"

وأوضحت مي: "أنا عدى عليا 11 سنة صعبين جداً يمكن القريبين مني عارفين أنا استحملت إيه وواجهت إيه. أنا مسحت كل لحظة مش عاوزة أشوفها تاني عشان بتفكرني إني كنت مش أنا وسببت كل لحظة وكل صورة بتعبر عني وعن اللي جوايا وعن أكتر حاجات مأثره جوايا كفتانة وكإنسانة".

كما أردفت قائلة: "مسحت كل صوري العائلية، ولو إن دي مش أنا، لحد ما أرجع أنا وأسجل لحظاتي الحلوة مع عيلتي الجميلة".