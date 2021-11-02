.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مي كساب تحذف صورها مع زوجها.. وهذا ما كشفته

  • الخط
مي كساب

مي كساب تحذف صورها مع زوجها.. وهذا ما كشفته

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

خلال الساعات الماضية أثارت الفنانة المصرية، مي كساب، موجة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بعد حذفها صورها العائلية، لاسيما تلك التي تجمعها بزوجها محمد صلاح المعروف بـ"أوكا"، من حسابها على إنستغرام.

وكتبت مي، على إنستغرام أمس الاثنين، بعد تعافيها من فيروس كورونا، قائلة: "الكام يوم اللي فاتو كانو أطول مده أقعدها لوحدي في حياتي وبعترف شفت الحقيقة الكاملة، حقيقة نفسي، حقيقة كل حاجة حواليه".

"عرفت قيمة كل حاجة"

كما تابعت: "عرفت قيمة كل حاجة وندمت على كل لحظة ظلمت فيها نفسي أو ظلمت حد من اللي بحبهم وبيحبوني".

كذلك أضافت: "اللي بتكتب دلوقتي مي بس بتاعة 2010 بس بمخ العشرين سنة اللي اشتغلت فيهم ونجحت وأخفقت بسبب ظروف وأوضاع اتفرضت عليا".

"11 سنة صعبة جداً"

وأوضحت مي: "أنا عدى عليا 11 سنة صعبين جداً يمكن القريبين مني عارفين أنا استحملت إيه وواجهت إيه. أنا مسحت كل لحظة مش عاوزة أشوفها تاني عشان بتفكرني إني كنت مش أنا وسببت كل لحظة وكل صورة بتعبر عني وعن اللي جوايا وعن أكتر حاجات مأثره جوايا كفتانة وكإنسانة".

كما أردفت قائلة: "مسحت كل صوري العائلية، ولو إن دي مش أنا، لحد ما أرجع أنا وأسجل لحظاتي الحلوة مع عيلتي الجميلة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
زوجة أليك بالدوين خائفة.. يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة! زوجة أليك بالدوين خائفة.. يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة!
خطر داهم.. مواد وأطعمة لا يجوز وضعها في الميكرويف خطر داهم.. مواد وأطعمة لا يجوز وضعها في الميكرويف
الأكثر قراءة
جريمة بشعة تهز مصر.. ذبح زميله وتجول برأسه في الشارع جريمة بشعة تهز مصر.. ذبح زميله وتجول برأسه في الشارع
فيديو جديد عن قرب للحظات قيام سفاح الإسماعيلية بذبح زميله والتجول برأسه فيديو جديد عن قرب للحظات قيام سفاح الإسماعيلية بذبح زميله والتجول برأسه
مصر.. مصر.. "مفاجأة" بواقعة تصوير الفتيات أثناء تبديل ملابسهن بمحل شهير
مصري قاوم سفاح الإسماعيلية وحيداً: كان يصرخ اغتصب أمي مصري قاوم سفاح الإسماعيلية وحيداً: كان يصرخ اغتصب أمي
ميسي: أريد العودة إلى برشلونة ميسي: أريد العودة إلى برشلونة
5 عادات خاطئة عند الفطور تدمر مناعة الجسم 5 عادات خاطئة عند الفطور تدمر مناعة الجسم
قبل أن تذهب
مواصفات محرك صواريخ أميركي تفوق سرعته الصوت 5 أضعاف
مواصفات محرك صواريخ أميركي تفوق سرعته الصوت 5 أضعاف
اكتشف المزيد