عبر إنستغرام.. ياسمين صبري ترد على والدها

لا تزال الأزمة بين الفنانة المصرية، ياسمين صبري، ووالدها أشرف صبري قائمة.

فقد أكد أشرف صبري في تصريحاته الأخيرة عبر فيسبوك وET بالعربي قبل أيام أنه رفض دخول ابنته إلى عالم الفن، واشترط عليها الزواج أولاً، لافتاً إلى أنها شاركت في أكثر من عمل فني بعد زواجها الأول.

مادة اعلانية

كما أوضح أن القطيعة مع ابنته بدأت بعد طلاقها من زوجها السابق محمد، كون الطلاق حدث بدون علمه، مما تسبب في حزنه الشديد. وأشار إلى أن زواجها الثاني تم بدون علمه، وبالتالي لم يوافق عليه.

تعليق غير مباشر

غير أن ياسمين لم تبدِ أي رد فعل مباشر على هجوم والدها عليها هذه المرة، بل حرصت على مواصلة حياتها بشكل طبيعي وإعادة نشر بعض المقولات والنصائح اليومية باللغة الإنجليزية عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام.

إلا أن المقولة التي نشرتها أمس الثلاثاء اعتبرها البعض بمثابة تعليق غير مباشر على تصريحات والدها. وجاء فيها: "حان وقت التغيير وبداية جديدة. ينتهي فصل قديم ولديك الآن كل ما تحتاجه لخلق حياة أحلامك. لا شيء يمكن أن يعيقك أو يجعلك عالقاً لأنك لا يمكن إيقافك حرفياً".

كما تشارك النجمة جمهورها على إنستغرام بصور جديدة لها كعادتها.