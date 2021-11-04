عثروا عل مذكراته.. الجانب الخفي في حياة بول نيومان نجم هوليوود

أعلنت دار نشر نوبف يوم الأربعاء أن مذكرات عُثر عليها مؤخرا للنجم بول نيومان، أسطورة هوليوود الراحل، يتحدث فيها عن الشهرة والزواج وبلوغ سن الشيخوخة، ستُنشر العام القادم.

وقالت دار نوبف في بيان إن نيومان، وهو من كبار النجوم في الستينات والسبعينات، بدأ كتابة المذكرات في الثمانينات. ولم ينشر قط أي سيرة ذاتية قبل وفاته في عام 2008.

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وأضافت أن المذكرات التي لا تحمل عنوانا بعد ستشمل أفكار نجم "باتش كاسيدي" و"صندانس كيد" بشأن التمثيل والإخراج وزواجه الذي دام 50 عاما من الممثلة جوان وودوارد، والسباقات والسياسة والنجومية.

وأبلغ نيومان صديقه ستيوارت ستيرن، كاتب السيناريو، في عام 1986 أنه "نظرا لوجود الكثير من السير والفحص غير المرغوب فيه لعملي وحياتي، فإن السجل الآن لا يعتمد على الحقيقة على الإطلاق. لذا ربما يتعين علي على الأقل تقديم بعض الفحص الذاتي الصادق".

وتعتمد المذكرات على حوارات ستيرن مع نيومان. وتحدث ستيرن كذلك مع عشرات من أصدقاء نيومان وشركائه في النجومية.

وأفادت نوبف أنه تم العثور على نصوص المذكرات في منزل وودوارد التي تبلغ 91 عاما الآن، وأن العائلة وافقت على نشرها، والمرجح أن تصدر في خريف 2022.

وقال بيتر جيزرس الذي يقوم بتحرير الكتاب إن المذكرات عرضت جانبا للنجم نيومان لم يشاهده أحد من قبل.

ونال نيومان جائزة أوسكار عن دوره في فيلم "ذا كلر أوف ماني" (لون النقود) في عام 1986، ورُشح للفوز بالجائزة تسع مرات أخرى.

وكان يهوى قيادة سيارات السباق وتوقف عن التمثيل في عام 2007، وتوفي في العام التالي عن عمر يناهز 83 عاما بسرطان الرئة.