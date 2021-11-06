قبل أيام من انطلاقه.. شراكة تجمع مهرجان القاهرة بمنصة "نتفلكس"

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن تأسيس شراكة مع منصة نتفلكس للمشاركة في أنشطة مكثفة ضمن فعاليات الدورة الـ 43 من المهرجان التي تنطلق في الـ 26 من شهر نوفمبر الجاري.

وتأتي الشراكة في قسم أيام القاهرة لصناعة السينما التي تنطلق بداية ديسمبر ضمن أقسام المهرجان المختلفة، على أن تكون هناك محاضرتين وحلقة نقاشية وحوار مع خبراء السينما الدولية، لمناقشة أهم الموضوعات المرتبطة بصناعة الأفلام والمسلسلات.

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كما تنظم "نتفلكس" مع مهرجان القاهرة النسخة الثانية من مبادرة "لأنها أبدعت" رغبة في التعبير عن صوت المخرجات العربيات وتسليط الضوء على تطور دور المرأة في صناعة الترفيه بالعالم العربي.

على أن تتضمن الفعاليات حوارا مع الفنانة التونسية هند صبري، تتحدث فيه عن مشوارها وعملها كمنتجة منفذة بمسلسل "البحث عن علا" الذي تطلقه منصة "نتفلكس" خلال الفترة المقبلة.

كما يشمل الحوار العديد من الأمور الأخرى التي ستتطرق إليها هند صبري، وستكون هناك جلسة نقاشية أخرى حول مسلسل "مدرسة الروابي للبنات" الذي أثار ضجة كبيرة وبات ضمن قائمة أكثر 10 أعمال مشاهدة على منصة "نتفلكس" في عدد كبير من دول العالم.

وتشارك في الحلقة النقاشية تيما الشوملي مبتكرة المسلسل ومخرجته والمنتج التنفيذي له، بالإضافة إلى الممثلة الأردنية ركين سعد وكذلك الممثلة جوانا عريضة.

كل هذه الفعاليات إلى جوار مناقشات أخرى تجري ضمن برنامج "أيام القاهرة لصناعة السينما"، من بينها ما يحمل اسم "تعميق رسم الشخصيات" والتي يقدم فيها كريستوفر ماك رئيس قسم تطوير المواهب بالمنصة العالمية، محاضرة لاستكشاف ما تم تقديمه في هذا المجال، وكيف صارت بعض الشخصيات خالدة في ذهن الجمهور.