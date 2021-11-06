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نسخة مقلدة من الموناليزا للبيع.. بأكثر من 170 ألف دولار

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Visitors look at a copy of the Leonardo da Vinci's Mona Lisa, which will go up for auction on November 9, at the Artcurial auction house in Paris, France, November 5, 2021. REUTERS/Noemie Olive
النسخة المقلدة من الموناليزا التي ستعرض بالمزاد الثلاثاء في باريس
اقتصاد

نسخة مقلدة من الموناليزا للبيع.. بأكثر من 170 ألف دولار

في يونيو الماضي اشترى جامع تحف أوروبي لوحة أخرى مقلدة من الموناليزا مقابل 2.9 مليون يورو

باريس - رويترز

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ستُعرض لوحة مقلدة شديدة الشبه بلوحة الموناليزا لليوناردو دافنشي ترجع إلى أكثر من 400 سنة في مزاد بباريس يوم الثلاثاء، بعد بيع لوحة أخرى مقلدة منها وهي إحدى أشهر اللوحات في العالم بسعر قياسي منذ شهور.

واللوحة الأصلية التي اشتراها الملك فرانسوا الأول، ملك فرنسا، من الفنان في عام 1518 موجودة في متحف اللوفر في باريس، وليست للبيع.

اللوحة الأصلية معروضة في متحف اللوفر
اللوحة الأصلية معروضة في متحف اللوفر
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لكن اللوحة المقلدة المعروضة للبيع يوم الثلاثاء ترجع إلى نحو عام 1600 وتماثل اللوحة الأصلية إلى حد يرجح معه أن يكون الفنان الذي رسمها رأى اللوحة الأصلية عن قرب، بحسب دار المزادات "آرتكوريال".

ومن المتوقع أن يتراوح ثمن هذه اللوحة بين 150 ألفا و200 ألف يورو (173 ألفا و230 ألف دولار أميركي).

في يونيو الماضي، اشترى جامع تحف أوروبي لوحة أخرى مقلدة من الموناليزا ترجع إلى القرن السابع عشر مقابل 2.9 مليون يورو (3.4 مليون دولار)، وهو رقم قياسي لنسخة مقلدة من لوحة الموناليزا في مزاد في دار كريستيز للمزادات بباريس.

النسخة المقلدة من الموناليزا التي ستعرض بالمزاد الثلاثاء في باريس
  • النسخة المقلدة من الموناليزا التي ستعرض بالمزاد الثلاثاء في باريس
  • النسخة المقلدة من الموناليزا التي ستعرض بالمزاد الثلاثاء في باريس
2 صور
النسخة المقلدة من الموناليزا التي ستعرض بالمزاد الثلاثاء في باريس
النسخة المقلدة من الموناليزا التي ستعرض بالمزاد الثلاثاء في باريس
النسخة المقلدة من الموناليزا التي ستعرض بالمزاد الثلاثاء في باريس
النسخة المقلدة من الموناليزا التي ستعرض بالمزاد الثلاثاء في باريس
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