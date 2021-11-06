وفاة فنان مصري أثناء إجراء جراحة في القلب

غيب الموت الفنان المصري، أحمد عبد الحي، أثناء خضوعه لجراحة دقيقة في القلب صباح السبت بمعهد ناصر، ليتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر.

ونعى عدد من نجوم الفن في مصر الفنان الشاب، معربين عن حزنهم وتأثرهم برحيله المفاجئ، خاصة أنه كان في بداية مشواره الفني، وسبب رحيله صدمة كبيرة للبعض.

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أحمد عبد الحي الذي بدأ مسيرته الفنية في نهاية تسعينيات القرن الماضي، شارك فيما يقرب من 49 عملا فنيا، وكان الطابع الكوميدي هو الغالب على الأدوار التي يقدمها رغم صغر مساحتها.

فكانت آخر مشاركاته من خلال مسلسل "وادي الجن – الكهف"، بينما كانت أبرز الأعمال التي يشارك فيها هي مسلسلات "عمر ودياب" و"ربع رومي" و"هربانة منها" و"أفراح القبة".

وكان الراحل يخضع لجراحة دقيقة في القلب، حيث طلب عدد من زملائه أن يتواجد 10 متبرعين بالدم، آملين في أن تنجح الجراحة التي يخضع لها، إلا أنه توفي أثناء إجرائها.

وحسبما أكدت نقابة المهن التمثيلية يقام عزاء الفنان الراحل مساء الثلاثاء المقبل، حيث يحرص عدد كبير من الفنانين على توجيه واجب العزاء إلى زوجته الفنانة سلوى عزب.