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ترمب يعتقد أن الممثل بالدوين قتل مديرة تصوير فيلمه عمدا

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ترمب يعتقد أن الممثل بالدوين قتل مديرة تصوير فيلمه عمدا

لندن- العربية.نت ووكالات

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بعد أسبوعين مما حدث، علق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على مقتل مديرة تصوير فيلم "راست" غالينا هاتشينز، على يد الممثل أليك بالدوين، وقال إنه لا يستبعد أن يكون بالدوين تعمد حشو السلاح بالرصاص الحي بدلا من استخدام الرصاص الفارغ، فقتل مديرة تصوير فيلمه، وجرح مخرج الفيلم باصابة طفيفة.

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وتساءل ترمب في مقابلة اذاعية أمس السبت: "من يأخذ سلاحا ناريا ويصوبه نحو مصور سينمائي ثم يضغط على الزناد" ؟ مضيفا أنه لو كان في يده مسدس لم يكن له أن يتصرف بهذه الطريقة تحت أي ظرف.

وهاجم ترمب بالدوين الذي كان من أشرس معارضيه أثناء ولايته واشتهر بعروض كان يسخر فيها من ترمب، واصفا إياه بـ"المغفل" لذلك وصف ترمب بالدوين بأنه "رجل مضطرب" ودخل في عراك بالأيدي مع الصحافيين أكثر من مرة.

واعتبر أن لدى بالدوين علاقة مباشرة بما حدث في 21 أكتوبر الماضي بولاية نيو مكسيكو، قبل أن يضيف: "ربما هو الذي حشا السلاح بالرصاص" وإنه كان فظيعا "مع أني لا أكرهه ولا أحبه، وأنا في الحقيقة لا أعرفه" كما قال.

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