فاتن موسى تفجر مفاجأة عن عقد زواجها من مصطفى فهمي

في ظل الخلافات والتراشق على مواقع التواصل، كشفت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى أن زوجها الفنان المصري، مصطفى فهمي، "وثق عقد زواجهما يوم 12 أكتوبر الماضي، وأنه خلال 6 سنوات لم يكن موثقا بشكل رسمي"، مشيرة إلى أنه "عاملها كزجاجة عطر.. استخدمها وفرغ منها".

وأوضحت على حسابها في "إنستغرام"، في بيان لأزمتها مع الفنان المصري قائلة: "لكل الإخوة والمحبين والأصدقاء والمعارف والوسط الإعلامي.. أولا، أشكر كل من اتصل بي وراسلني، وتعاطف معي ودعا لي بظهر الغيب، كلماتكم، ودعواتكم طبطبت على قلبي وواستني، وشكرت الله مصدر قوتي ويقيني أنه عز وجل قطعا عادلا جبارا جابرا للخواطر، ناصرا للحق، قويا على كل قوي، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم".

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كما أشارت إلى أنها "قرأت معظم (تعليقاتكم).. رسائلكم الغالبية العظمى منها تشد على أزري وتدعو لي، وبعدها يطالبني بأن أبيع من باعني وأن أثأر لكرامتي وأمضي في الخوض في من كان زوجي وسكني وعشرتي لسنوات، وأن أكشف ما خفي وأن أثأر للغدر والخيانة".

كذلك، أكدت "المضي بثبات وعزيمة ومثابرة وإرادة لتخطي أسرع، وذلك بمزيد من الإيمان بفضل الله وصلوات الأهل ودعوات ودعم المحبين والأصدقاء، ودائما الاستقواء بالله، هو الأربح والأضمن".

وشددت على أنه رغم "ما اقترفه مصطفى فهمي في حقي أؤكد مجدداً على أننى لم أعلم ولم أخطر ولم أبلغ ولم أتفاهم ولم أتفق على الطلاق".

يشار إلى أن الإعلامية اللبنانية لم تكن الزوجة الأولى للفنان مصطفى فهمي، حيث تزوج الفنان صاحب الـ79 عامًا، 3 مرات من قبل، الأولى كانت سيدة إيطالية تدعى «أرينا» وأنجب منها طفلين، وتعتبر هذه الزيجة هي الأطول، حيث استمرت أكثر من 20 عامًا، ليتزوج بعدها من الفنانة رانيا فريد شوقي، عام 2007، ولكن لم تدم سوى 5 سنوات فقط، ثم في 2015 تزوج الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، التي انفصل عنها أمس الأول الثلاثاء.

وولدت فاتن موسى بلبنان في 26 أغسطس 1962، وكانت بداياتها كصحفية ثم معدة برامج، وبعد ذلك أصبحت مذيعة وقدمت برنامج "ما في دخان بلا نار مع فاتن موسى" على قناة "نجوم"، وشاركت في العديد من المهرجانات السينمائية والمسرحية.