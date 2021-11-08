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الممثلة اللبنانية داليدا خليل عن الدراما الخليجية: بتاخد العقل

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داليدا خليل
خاص

الممثلة اللبنانية داليدا خليل عن الدراما الخليجية: بتاخد العقل

بيروت - فاطمة قنيبر

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كشفت الممثلة اللبنانية داليدا خليل عن آخر أعمالها الفنية حيث قالت إنها منشغلة حالياً بتصوير مسلسل لبناني-سوري.

وأوضحت لـ"العربية.نت" بأنها تلعب دور البطولة في مسلسل "بيوت من ورق" إلى جانب نخبة من الممثلين اللبنانيين كيوسف الخال وطوني عيسى ويوسف حداد وفادي ابراهيم، والسوريين كسوزان نجم الدين ويزن السيد وجيني إسبر، لافتة إلى أن العمل من إنتاج زياد شويري وكتابة آية طيبة وأسطفان خطّار، وإخراج أسامة الحمد.

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كما تحدثت عن دورها في العمل حيث قالت إنها تؤدي دور فتاة تدعى "هايا"، تواجه بعض الصعوبات في الحياة ولا تتفق مع والدتها التي تعارض عملها في مجال الأزياء، وتجمعها أيضاً قصة حب وصفتها بالـ"غربية" مع يوسف الخال.

الدراما الخليجية

أما عن الدراما الخليجية فأكدت خليل أن لها وقعا خاصا عندها و"بتاخد العقل"، معتبرة أنها "مثلها مثل الدراما المصرية والسورية"، كاشفة أنها تابعت مسلسلات خليجية في شهر رمضان الفائت للممثلتين القديرتين حياة الفهد وهدى حسين، وغيرها.

وأردفت أن كانت لها تجربة في الدراما الخليجية من خلال مسلسل "دوائر حب" الذي شاركت فيه إلى جانب الممثلين منذر رياحنة ويعقوب عبدالله وشيماء سبت والممثلة الراحلة رجاء الجداوي.

أغنية جديدة قريباً

إلى ذلك أعلنت أنها تستعد لإطلاق أغنية جديدة قريباً جداً. وقالت إنها كانت لها تجارب سابقة في هذا المجال، كالديو الغنائي مع الفنان زياد برجي بعملين هما "إنت حبيب القلب" و"ما بقا تقلي أعشقا"، إضافة إلى أغنية "وردة وردة" الخاصة بها.

داليدا خليل
داليدا خليل

يشار إلى أن داليدا خليل شاركت مع زياد برجي في مسلسل وفيلم "حلوة وكذابة" ومع الفنان رامي عياش في مسلسل "أمير الليل".

في سياق آخر ذكرت أن والدها الراحل من الأشخاص المؤثرين بحياتها، فهو كان يحمل صفات عديدة، منها الكرم والروح الحلوة والعفوية، لافتة إلى أن البعض يشبهها به.

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