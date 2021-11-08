.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

حملة ضد محمد رمضان في المغرب.. وهاشتاغ "يغزو" تويتر

  • الخط
محمد رمضان (أرشيفية من فرانس برس)

حملة ضد محمد رمضان في المغرب.. وهاشتاغ "يغزو" تويتر

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

"لا نريد محمد رمضان في المغرب".. بهذا الهاشتاغ أعرب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب عن رفضهم لحفل الفنان المصري محمد رمضان، وذلك "تضامناً" على ما يبدو مع المغني سعد لمجرد.

وكان رمضان قد أعلن مؤخراً عن حفل له بمراكش في ديسمبر المقبل، حيث نشر على حسابه في إنستغرام فيديو من حفله الماضي في المغرب. وقال إن الحفل الأول حضره 450 ألف شخص، معرباً عن ثقته بأن تكون الحفلة "القادمة مليونية".

كما شهد وسم "لا نريد محمد رمضان في المغرب" تفاعلاً كبيراً على تويتر خلال الساعات الماضية، وبدا لافتاً تعبير بعض المتابعين المصريين عن تأييدهم للمغاربة في موقفهم ضد رمضان.

ومن بين التعليقات: "#لا_نريد_محمد_رمضان_في_المغرب وانتهى الكلام"، "#لا_نريد_محمد_رمضان_في_المغرب كما تدين تدان"، "#لا_نريد_محمد_رمضان_في_المغرب ولا في مصر".

3 صور

جذور الأزمة

يذكر أن جذور الأزمة التي بنى عليها الرافضون لحفل محمد رمضان في المغرب، تعود إلى موقف سابق اتخذه ناشطون مصريون على منصات التواصل، عبروا فيه عن رفضهم لإقامة سعد لمجرد حفلاً غنائياً في بلادهم بديسمبر 2020، بسبب الاتهامات التي طالته في "قضايا اغتصاب".

وقد دفع هذا الأمر الشركة المنظمة لحذف الملصق الدعائي للحفل من الموقع الإلكتروني المخصص للحجوزات ومنصاتها على وسائل التواصل "احتراماً لرغبة الجمهور".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هكذا أجاب متابعو إيلون ماسك على سؤاله.. هل أبيع أسهم تسلا؟ هكذا أجاب متابعو إيلون ماسك على سؤاله.. هل أبيع أسهم تسلا؟
لحماية عينيك.. هذه هي المسافة الآمنة عن الشاشة! لحماية عينيك.. هذه هي المسافة الآمنة عن الشاشة!
الأكثر قراءة
جديد جريمة الإسماعيلية.. اعترافات صادمة للسفاح! جديد جريمة الإسماعيلية.. اعترافات صادمة للسفاح!
بعد انتحار طالبي الطب والهندسة.. جامعية مصرية تلحق بهما بعد انتحار طالبي الطب والهندسة.. جامعية مصرية تلحق بهما
جريمة مفجعة في مصر.. أطفال فشلوا باغتصاب رضيعة فقتلوها جريمة مفجعة في مصر.. أطفال فشلوا باغتصاب رضيعة فقتلوها
احذروا أكل المكسرات قبل نقعها.. هذا ما تفعله بالجسم احذروا أكل المكسرات قبل نقعها.. هذا ما تفعله بالجسم
فاتن موسى تفجر مفاجأة عن عقد زواجها من مصطفى فهمي فاتن موسى تفجر مفاجأة عن عقد زواجها من مصطفى فهمي
خطأ كارثي لا ننتبه له عند طهي اللحوم! ما هو؟ خطأ كارثي لا ننتبه له عند طهي اللحوم! ما هو؟
قبل أن تذهب
مواصفات فريدة لطائرة جديدة صديقة للبيئة
مواصفات فريدة لطائرة جديدة صديقة للبيئة
اكتشف المزيد