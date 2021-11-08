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"أنا راجل شرقي".. محمود المهدي يعلن طلاق منة عرفة

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منة عرفة ومحمود المهدي
طلاق منة عرفة ومحمود المهدي

"أنا راجل شرقي".. محمود المهدي يعلن طلاق منة عرفة

دبي - العربية.نت

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بشكل مفاجئ، أعلنت الفنانة المصرية، منة عرفة، ومحمود مهدي انفصالهما، اليوم الاثنين، في الوقت الذي كانا يحضران فيه لحفل زفافهما، بعد عقد القران في الفترة الأخيرة.

فقد فاجأت الفنانة الشابة جمهورها بالإعلان عن خبر انفصالها عبر خاصية ستوري بحسابها بإنستغرام، وكتبت : "كل شيء قسمة ونصيب.. تم الانفصال وربنا يوفق الجميع".

كذلك، نشر المهدي، خبر انفصاله عنها، وقال عبر خاصية ستوري بإنستغرام: "تم الانفصال.. كل حاجة قسمة ونصيب، وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها".

"أنا راجل شرقي"

إلا أنه عاد وكشف أسباب الانفصال في تدوينة أخرى قائلا: "الناس اللي بتتصل وتسأل خلاص كل حاجة قسمة ونصيب، وأنا كراجل شرقي صعيدي في حاجات مش هتنفع معايا، وهتوقفها عن شغلها وحلمها وأصدقائها في الوسط الفني فأكيد مش هقف في ده، وربنا يكرمها في المجال الفني وتوصل أعلى حاجة فيه.. بالتوفيق للجميع".

حينما أعلنا عقد القران
حينما أعلنا عقد القران

لكن رغم إعلان الثنائي الانفصال، لم يحذف أي منهما صورهما وفيديوهاتهما الرومانسية المشتركة.

يذكر أن عرفة كانت أعلنت عقد قرانها على المهدي، في حفل عائلي جمع أسرتي العروسين فقط، في يونيو الماضي. فيما كانت تستعد هذه الأيام لاختيار فستان الزفاف!

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