أحمد حاتم للعربية.نت: غيرت جلدي بـ"قمر 14".. وأتشوق لمعرفة رأي الجمهور

ما بين "اللايت" والكوميدي والدراما تتنوع الأعمال التي قدمها وسيقدمها خلال الفترة القادمة ما بين تلفزيون وسينما، حيث عرض له مؤخرا فيلم "قمر 14" في مهرجان الجونة، ومنتظر عرضه في دور السينما الشهر القادم، كما عرض له فيلم "عروستي" عن زواج الصالونات، وأعمال أخرى منها فيلم "العاشق" و"الملحد" و"السرب" والذي سيظهر من خلاله كضيف شرف، بالإضافة لعمل جديد يجمعه مع منة شلبي وغيرها من التفاصيل.. هذا ما أعلن عنه الفنان الشاب أحمد حاتم في لقائه مع موقع "العربية.نت".

فيلم "قمر 14" حقق نجاحاً ودار حوله جدل.. كيف ترى الفيلم من وجهة نظرك واختيار الجونة مكاناً لعرضه الأول؟

أعتبر الفيلم تجربة مهمة ومختلفة بالنسبة لي في مشواري الفني، لأنه ساعدني في الخروج من الـ"Comfort Zone" إلى حالة جديدة وخطوة مهمة كنت أريد أن أتقدم نحوها، وهو العمل الأول الذي يجمعني بالمنتج أحمد السبكي والمخرج هادي الباجوري وفريق كبير جدا، كما أنني سعيد بعرضه في مهرجان الجونة خارج المسابقة الرسمية، لأنه كان حلمي وتحقق هذا العام في أن يعرض لي فيلم أشارك في بطولته بالرغم من الجدل الذي دار حول الفيلم. ولكن الكثيرين أبدوا إعجابهم بفكرته وطريقة تناول القصة، ولكن وجود الفيلم وفريق العمل في المهرجان حدث مهم بالنسبة لي.

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وهل سيشارك الفيلم في مهرجانات أخرى قبل عرضه تجاريا؟

لا أعتقد، خاصة أن المنتج أحمد السبكي يحب أن يشارك الجمهور بالفيلم بعرضه على شاشات السينما، كما أنني متشوق لمعرفة رأي الجمهور في الشخصية التي أقدمها، فهي شخصية جديدة تماما لم أقدمها من قبل شكلا وموضوعا، وسعدت بأن هادي الباجوري وجدني في تلك الشخصية، فهو شاب يعمل في ورشة لتصنيع المراكب على النيل، وقد اتفق معي الباجوري على تغيير شكلي فاستغنيت عن الذقن واضطررت إلى ارتداء باروكة.

العمل تأجل عرضه أكثر من مرة بسبب الكورونا رغم انتهاء التصوير والتجهيز منذ فترة؟

بالفعل، تأجل العرض لمرات عديدة، ولكن العرض الأول كان بالجونة، وسيعرض جماهيريا خلال شهر ديسمبر، وأنتظر بشغف رأي الجمهور العادي، فعلى الرغم من أن دوري ليس كبيرا، فالعمل عبارة عن 5 حكايات، وكل حكاية يتم تقديمها في 20 دقيقة تقريبا، وهنا ربط معين في الأحداث، وأتذكر أنه عندما قرأت السيناريو كانت تلك القصة التي قدمتها من أقربهم إلى قلبي وأثرت بي بشكل كبير، وتمنيت تقديمها، إلى أن أخبرني الباجوري بأن هذا الدور لي فسعدت كثيرا، وبشكل عام، العمل يتحدث عن قصص حب ليست مستحيلة ولكن التي تواجه مشاكل كبيرة من نوع معين، كل قصة عندها مشكلة واضحة جدا، وأتمنى أن يلمس المشاهد العادي ذلك.

هذه الفترة لديك نشاط سينمائي كبير؟

السينما هي حلمي، فأنا أحلم بتقديم أعمال سينمائية بشكل متواصل، والحلم يكبر ويكتمل أكثر عندما تكون الأفلام متنوعة بشكل أكبر، وأقرب لي، فهناك أوقات تقدم أفلاما أقرب للناس، ثم يمكنك خطوة خطوة أن توجههم إلى مكان آخر في السينما، وأتمنى أن تكون تلك الفكرة موجودة دائما، وأن يكون هناك إقبال دائم عليها.

وماذا عن فيلم "عاشق"؟

انتهيت من تصويره وأقوم فيه بدور البطولة، وتدور أحداثه في إطار رومانسي، وأجسد فيه شخصية "مالك" وهو دكتور يعالج الإدمان. الفيلم يشارك في بطولته أسماء أبو اليزيد، محسن محيي الدين، وكوكبة من النجوم، إخراج عمرو صلاح، تأليف محمود زهران والذي تقابلت معه في فيلم "قمر 14" ليكون هذا الفيلم هو التعاون الثاني بيننا، ومع المنتج أحمد السبكي أيضا، والفيلم تجربة سينمائية جديدة بالنسبة لي وهو ينتمي إلى الدراما الغامقة.

يعرض لك في دور العرض فيلم "عروستي" وهو من نوع الأفلام المختلفة عن التي قدمتها؟

الفيلم هو التعاون الأول بيني وبين جميلة عوض، وهي مريحة جدا في العمل، وكنا في انتظار عمل يجمعنا، والفيلم خفيف والجمهور أعجب بالحدوتة، وكواليسه كانت ممتعة ومليئة بالضحك مع جميلة وباقي فريق العمل، فالفيلم تدور أحداثه في إطار درامي رومانسي كوميدي من خلال مغامرة تجمع بين شاب وفتاة، وتقودهما الرحلة إلى العديد من المواقف وطرح الأسئلة حول الفرق بين الزواج عن حب وبين الزواج التقليدي، وأعتبر الفيلم محاولة مني لاختيار أدوار مثيرة ومختلفة تبعد عن الأدوار النمطية التي تجعل الجمهور يمل.

هناك العديد من الأعمال التي ستقدمها في الفترة القادمة منها الملحد؟

بالفعل الأجندة بها العديد من الأعمال منها "الملحد" فيلم صعب ومسؤولية كبيرة، وعلى الرغم من أن التصوير كله تم في يوم واحد، ولكني سعيد بالتعاون مع المخرج ماندو العدل والكاتب إبراهيم عيسى، ويشارك في بطولة الفيلم محمود حميدة وحسين فهمي وصابرين وشيرين رضا ونجلاء بدر وتارا عماد ومصطفى درويش، وأتمنى أن يقدم العمل موضوعا جديدا ومختلفا للجمهور.

أعلنت أنك ستعود لفيلم "الهرم الرابع" بجزء جديد؟

بالفعل، يتم حاليا التحضير للجزء الثاني من الفيلم إذ إن ظهور الشخصية التي قدمتها به ضمن أحداث فيلم "موسى" كان بمثابة إعادة تذكير للجمهور، مع التحضيرات للجزء الثاني منه، والحقيقة الربط بين الفيلمين "الهرم الرابع" و"موسى" كانت جيدة، ولقد أحببت الفكرة كثيرا.

وماذا عن الجديد أيضا؟

انتهيت من تصوير مسلسل "أنا وهي"، والتي تشاركني في بطولته الفنانة هنا الزاهد، وإخراج سامح عبد العزيز، تأليف مصطفى حمدي.. وأقدم في هذا العمل مع هنا دور شخصين يعانيان من مرض نفسي ويترددان على عيادة طبيب نفسي يجسده أشرف عبد الباقي، ويتعرفا على بعضهما وتبدأ قصة حب بينهما، وأنا سعيد بالعمل مع هنا فهي الأقرب وأعتبرها بمثابة أختي الصغيرة وأكثر فنانة عملت معها، وكنت حريصا على الظهور معها في مسلسلها الماضي وبإذن الله نتعاون في الفترة المقبلة.