مضاعفات كورونا.. تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد خليل بعد نقله للمستشفى

نُقل الفنان القدير أحمد خليل، مساء الاثنين، إلى المستشفى بعد أن ساءت حالته إثر إصابته بفيروس كورونا، حيث تم وضعه تحت الإشراف الطبي.

وكان الفنان القدير قد كشف بنفسه عن تطورات حالته الصحية، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام المصرية، قائلاً: "أنا تعبان وعندي كورونا، كنت في المستشفي وخرجت منه من كام يوم، بس تعبت تاني جدا، ورايح حالا للمستشفى، علشان الأعراض بتزيد عليا، وحاسس بتعب ومش قادر أتكلم".

مادة اعلانية

وطمأن جمهوره بالقول: "هاتعدي إن شاء الله ادعولي"، وذلك بسبب تعبه الشديد والتكلم بصعوبة شديدة بسبب شدة الأعراض.

وأصيب الفنان القدير أحمد خليل بفيروس كورونا منذ أيام قليلة.

ويُعرض حالياً للفنان أحمد خليل حكاية "حكايتي مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" في موسمه الثاني، بطولة ميرفت أمين، وأشرف زكي، وعدد من النجوم، من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

وحكاية "حكايتي مع الزمان" تناقش مشكلة التراكمات بين الأزواج، وحدوث الطلاق بين الزوجين بعد 30 سنة من الزواج.