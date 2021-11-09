كتب نادرة بقيمة 8 ملايين يورو في أكبر معرض دولي للكتاب

كتب ومخطوطات قديمة ونادرة مترجم بعضها إلى العربية، تحتضنها منصة نمساوية متخصصة في اقتناء الوثائق والمخطوطات التاريخية من أهم المزادات العالمية، تعرضها أمام زوار معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ 40، حيث يصل سعر الكتاب الواحد إلى 4.5 مليون درهم، ويعود تاريخها إلى القرن السابع عشر، وتمثل كنزاً ثقافياً وتاريخياً ثميناً، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 8 ملايين يورو.

يذكر أن "معرض الشارقة الدولي للكتاب" بدورته الـ40، قد سجل تاريخاً جديداً للثقافة الإماراتية والعربية وسوق صناعة المعرفة والكتاب بتصدره للمرة الأولى منذ انطلاقه قبل أربعين عاماً، معارض الكتب العالمية كافة، وإعلانه "المعرض الأكبر في العالم" على مستوى بيع وشراء حقوق النشر لعام 2021، متصدراً معارض كتب دولية يزيد عمرها على مئات الأعوام.







من المعرض من المعرض من المعرض من المعرض

مادة اعلانية

نسخة وحيدة لـ"العراب"

تتصدر "فاترينة" معروضات الجناح خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب، بحسب ياسر التميمي، مسؤول فرع الشارقة بالشركة، مجموعة رسومات لفيلم "العراب" لماريو بوزو، الذي ساهم في رسمها المخرج الأميركي البريطاني الأصل ألفريد هيتشكوك المُصنف ضمن أعظم المخرجين السينمائيين في القرن الماضي، والذي يمتلك في رصيده 53 فيلماً طويلاً، بعضها يعتبر من كلاسيكيات السينما العالمية، كما توجد النسخة الوحيدة من كتابه تم تحويله إلى الفيلم الشهير "العراب" الصادر عام 1972. تبلغ قيمته 4500 يورو، إضافة إلى تشكيلة رسومات خاصة بفيلم "ستيج فرايت" يبلغ ثمنها 150 ألف يورو، مرسومة بخط اليد لإلفيريد هيتشكوك الذي كان يرسم أفكاره على الورق، ليكتب النص على ضوئها، ثم يضع رؤيته الإخراجية على الفيلم.

أغلى وأندر "شجرة طماطم"

وتوجد لوحة للرسام الإسباني بابلو بيكاسو عمرها قرابة 80 عاماً، يعود تاريخها للعام 1942، وتعد أندر تشكيلة في العالم على الإطلاق، تتكون من 31 لوحة تبلغ كلفتها 450 ألف يورو، من بينها لوحة لحصان ورسمة صغيرة لشجرة طماطم رسم عليها قلباً أهداها لصديقه المقرب الذي كان شغوفاً بالأحصنة ويحب الطماطم.

مجلدات ثمينة بمليون يورو لجاسوس فرنسي

ويلفت التميمي إلى أن أكثر المعروضات التي تلقى إقبالاً من جمهور الزوار، هي مجلدات ثمينة لجاسوس وكاتب فرنسي عمرها أكثر من قرن، منذ العام 1807 إلى 1873، يتكون من 320 كتاباً يتضمن، أفكاره الشخصية وترجمات من اللغة اللاتينية إلى اللغات العثمانية، وكان يتحدث 6 لغات، وهذه التشكيلة الخاصة النادرة لا يوجد منها سوى نسخة واحدة في العالم قيمتها مليون و50 ألف يورو.

مخطوطات بـ8 ملايين يورو

وأعرب ياسر التميمي، مسؤول فرع الشارقة بالشركة، في حديثه لـ"العربية.نت"، عن تفاؤله بهذه الدورة كونها استثنائية بعد حصول المعرض على لقب الأكبر في العالم، مشيراً إلى أن مشاركة الدار في الدورة السابقة، كان لإثبات تواجدها وتأكيد حضورها في مواجهة الجائحة، متوقعاً أن تباع إحدى المخطوطات والقطع الثمينة التي بحوزة الدار، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 8 ملايين يورو.



من المعرض من المعرض

سوق رائجة للكتب

وأوضح التميمي لـ"العربية.نت": "تأتي مشاركتنا في معرض الشارقة الدولي للكتاب، من منطلق أهميته الريادية في نشر قيم الثقافة والمعرفة والاحتفاء بموروث الحضارات، بكونه يعد منصة عالمية مرموقة، تم تصنيفه الأول عالمياً، متجاوزاً معرض فرانكفورت ومعرض لندن، فضلاً عما يمثله كسوق رائجة للكتب، ومنصة ريادية حاضنة لكل دور النشر المحلية والعربية والعالمية".

32 مخطوطة في 3 فروع

وتابع التميمي أن "أنليبرس آند أنتكوريات فورم" تفخر بامتلاكها "ثروة حضارية" و"كنوزا وثائقية نادرة" تتجاوز 32 ألف مخطوطة وكتاب ولوحة نادرة ومواد تاريخية تم اقتناؤها من أشهر المزادات العالمية منذ بداية انطلاقتها وتأسيسها في العام 1883.

ثروة ثقافية

كما أكد ياسر التميمي على أهمية تواجدهم في معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ 40، ليس بصفتهم تجاراً يبيعون كتباً ومخطوطات تصل قيمتها لملايين الدراهم، لكن غايتهم من المشاركة هي خلق مناخ تفاعلي يتضمن أنشطة تعريفية للزوار، لإثراء تجاربهم وتغذية فضولهم بالمعرفة، وإحاطتهم بمعلومات مبسطة عن هذه "الكنوز" التي تمثل نفحات من عبق الحضارة العالمية.

وأضاف: "نحرص في الجناح على تعريف الزوار، وتزويدهم بمعلومات عن تلك الكتب النادرة، ومؤلفيها وتواريخ إصدارها وقيمتها، كجزء من نشر الوعي بثقافة الاطلاع والمعرفة والتنوير، وليس بالضرورة اقتناؤها بقدر ما يجب استكشاف وجودها وفهم قيمتها كثروة ثقافية تبقى شاهدة على حقبات مضيئة من سيرة الإنسان والمكان في العالم.