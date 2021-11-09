وفاة الفنان أحمد خليل متأثراً بإصابته بكورونا

غيب الموت صباح اليوم الفنان المصري أحمد خليل عن عمر يناهز 80 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وبحسب الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تقام الجنازة في مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر.

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ونُقل الفنان الراحل، مساء الاثنين، إلى المستشفى بعد أن ساءت حالته إثر إصابته بفيروس كورونا، حيث تم وضعه تحت الإشراف الطبي.

وكشف الفنان بنفسه عن تطورات حالته الصحية، قائلاً: "إنه مريض جدا بسبب إصابته بفيروس كورونا وتفاقم الأعراض ومضاعفاتها لديه، ومن المقرر تشييع الجثمان عصر اليوم".

الفنان الراحل واسمه بالكامل أحمد محمد خليل إبراهيم من مواليد 15يناير من العام 1941بمحافظة الدقهلية.

وكان يهوى التمثيل منذ صغره، لكن والده رفض أن يسلك طريق الفن لأنه يريده مهندسا، وبعد تخرجه من الثانوية العامة أصر على دخول معهد السينما وتخرج في العام 1965.

التحق بعد ذلك بمسرح الجيب، ومن مسرحياته "خادم سيدين" و"ياسين وبهية"، و"حب تحت الحراسة".

شارك في أعمال تلفزيونية مثل "يموت الزمار"، و"حديث الصباح والمساء"، و"زمن عماد الدين" و"امرأة من زمن الحب"، بالإضافة لعدة أفلام منها "جاءنا البيان التالي" و"المهمة" و"القتل اللذيذ" و"هدى" و"معالي الوزير" و"ناصر56".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد خليل كان مسلسل "إلا أنا"، الذي يعرض حاليا وتشاركه في البطولة الفنانة ميرفت أمين.

وفاة خليل بالفيروس زادت من خسارة الفن المصري للممثلين الذين غيبتهم الجائحة العالمية أو مضاعفاتها مؤخرا ومن بينهم سمير غانم ودلال عبدالعزيز ويوسف شعبان وهادي الجيار ورجاء الجداوي.