شاهد شقيق عادل إمام يرد: "الزعيم بيلعب مع أحفاده"

في ظل الشائعات التي ترددت خلال الساعات الماضية حول صحة الفنان المصري عادل إمام، قال شقيقه المنتج عصام إمام، إن "الزعيم بصحة جيدة ويعيش حياة جيدة جداً، ولا صحة للشائعات التي يتم ترديدها خلاف ذلك".

وأضاف في مداخلة لبرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "أم بي سي مصر" أنه "في بعض هذه الشائعات حدث تجاوز شديد جداً وبطريقة غير طبيعية ولا أعلم سبباً يدفع البعض لترديد مثل هذه الشائعات.. الزعيم بيلعب مع أحفاده وبيحل الكلمات المتقاطعة وعايش حياته".

مادة اعلانية

كما أوضح أنه تلقى الكثير من الاتصالات التي تريد الاطمئنان على صحة الزعيم من مختلف بلدان العالم، مشيراً إلى أن "آخر هذه الاتصالات من أستراليا بيطمنوا على صحته".

إلى هذا، ناشد شقيق عادل إمام الجميع تحري الدقة فيما يتم تناوله من أخبار حول صحة الفنان الكبير، معرباً عن استيائه الشديد نتيجة حجم الشائعات التي يتم تداولها، وهو ما يكلفه وقتاً كبيراً للرد عليها ونفيها، وتابع: "مش هرد تاني لأني زهقت من الحكاية دي.. لأن لو فيه حاجة إحنا هنخبي ليه".

وكشف عن أن عادل إمام يعمل على دراسة عمل فني جديد يحمل اسم "الواد وأبوه"، يشارك فيه مع ابنه محمد ومن إخراج رامي إمام.