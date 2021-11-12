.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

شاهد شقيق عادل إمام يرد: "الزعيم بيلعب مع أحفاده"

  • الخط
عادل إمام
عادل إمام

شاهد شقيق عادل إمام يرد: "الزعيم بيلعب مع أحفاده"

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في ظل الشائعات التي ترددت خلال الساعات الماضية حول صحة الفنان المصري عادل إمام، قال شقيقه المنتج عصام إمام، إن "الزعيم بصحة جيدة ويعيش حياة جيدة جداً، ولا صحة للشائعات التي يتم ترديدها خلاف ذلك".

وأضاف في مداخلة لبرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "أم بي سي مصر" أنه "في بعض هذه الشائعات حدث تجاوز شديد جداً وبطريقة غير طبيعية ولا أعلم سبباً يدفع البعض لترديد مثل هذه الشائعات.. الزعيم بيلعب مع أحفاده وبيحل الكلمات المتقاطعة وعايش حياته".

كما أوضح أنه تلقى الكثير من الاتصالات التي تريد الاطمئنان على صحة الزعيم من مختلف بلدان العالم، مشيراً إلى أن "آخر هذه الاتصالات من أستراليا بيطمنوا على صحته".

إلى هذا، ناشد شقيق عادل إمام الجميع تحري الدقة فيما يتم تناوله من أخبار حول صحة الفنان الكبير، معرباً عن استيائه الشديد نتيجة حجم الشائعات التي يتم تداولها، وهو ما يكلفه وقتاً كبيراً للرد عليها ونفيها، وتابع: "مش هرد تاني لأني زهقت من الحكاية دي.. لأن لو فيه حاجة إحنا هنخبي ليه".

وكشف عن أن عادل إمام يعمل على دراسة عمل فني جديد يحمل اسم "الواد وأبوه"، يشارك فيه مع ابنه محمد ومن إخراج رامي إمام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تأتي من صديق.. احذر هذه الرسالة على واتساب! تأتي من صديق.. احذر هذه الرسالة على واتساب!
مفاجأة في فرنسا.. رصد متحور جديد من كورونا بمدرسة مفاجأة في فرنسا.. رصد متحور جديد من كورونا بمدرسة
الأكثر قراءة
بعد حصوله على الجنسية السعودية.. ماذا قال سمعان العاني؟ بعد حصوله على الجنسية السعودية.. ماذا قال سمعان العاني؟
رب ضارة نافعة… مرض وحيد يمنع الإصابة بكورونا رب ضارة نافعة… مرض وحيد يمنع الإصابة بكورونا
بالصور.. قائمة الممنوحين الجنسية السعودية بالصور.. قائمة الممنوحين الجنسية السعودية
ولّدت العشرات وأدارت مستشفى..قصة مصرية انتحلت صفة طبيبة ولّدت العشرات وأدارت مستشفى..قصة مصرية انتحلت صفة طبيبة
الملك سلمان يمنح الجنسية السعودية لعدد من الملك سلمان يمنح الجنسية السعودية لعدد من "المميزين"
قصته هزت مصر.. ماذا قال الشاب الكفيف الذي تاه 21 عاماً؟ قصته هزت مصر.. ماذا قال الشاب الكفيف الذي تاه 21 عاماً؟
قبل أن تذهب
مختبر لسلامة الأغذية في مكة المكرمة
مختبر لسلامة الأغذية في مكة المكرمة
اكتشف المزيد