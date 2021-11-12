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محمد رمضان يغضب جمهوره.. بفيديو جريء مع فنانة هندية

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محمد رمضان والفنانة الهندية

محمد رمضان يغضب جمهوره.. بفيديو جريء مع فنانة هندية

دبي - العربية.نت

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عاد الفنان المصري محمد رمضان مجدداً لإثارة الجدل، بعد ظهوره في فيديو وصفه رواد مواقع التواصل بـ"الجريء"، مع فنانة هندية.

وفي التفاصيل، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لملكة جمال الهند، أورفاشي راوتيلا، نشرته مساء الأربعاء، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، ظهرت خلاله برفقة الفنان الشهير، خلال جلسة تصوير أثارت الجدل بين مؤيد ومعارض.

فقد نشرت راوتيلا، مقطع فيديو على أنغام أغنية نمبر 1، وعلقت قائلة: "بوستر الفيلم مع نمبر 1 النجم العربي".

فيما ظهر رمضان في الفيديو ببدلة سوداء بدون قميص أسفلها، والفنانة الهندية بفستان أسود بقصة الكتف الواحدة مع فتحة طويلة من ناحية الساق.

وعبّر عدد من مستخدمي مواقع التواصل عن غضبهم من جرأة رمضان، بسبب تحسسه لجسد الشابة الفاتنة، مشيرين إلى أنه رجل متزوج وأب لأطفال.

في حين، دافع آخرون عنه، معتبرين أن المشاهد المصورة ما هي إلا تمثيل في النهاية!

يذكر أن رمضان، سبق وأثار حالة من الجدل، بعد نشره فيديوهين على حسابه في إنستغرام في أكتوبر الماضي وهو يراقص مضيفتين على متن طائرته الخاصة في طريقه للجونة، على أنغام واحدة من أغانيه الشهيرة "يا حبيبي". وعلق على أحد المقطعين قائلاً: "المضيفة الفرفوشة رزق".

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