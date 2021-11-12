ملابس عارية وحركات فاضحة.. أزمة جديدة تلاحق محمد رمضان

يبدو أن أزمات الممثل المصري محمد رمضان حلقات متصلة لا تتوقف. وفي جديدها، أعلن نقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان هاني شاكر، أن رمضان وقع على قرار يتضمن التزامه بملابسه على المسرح وحركاته وكلام أغانيه، مؤكداً أن الأخير لم يلتزم به بعد ذلك.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "mbc Trending" مساء أمس الخميس : "أن المغني الشاب مضى منذ أسبوعين إقرارا، واعدا بالالتزام باللبس والكلام، لكن واضح أنه ما التزمش".

مادة اعلانية

كما قال "النقابة ليست جهة منع، إنما هناك جهةمسؤولة عن اللبس والكلام وهي المصنفات الفنية، منوط بها، والدكتور خالد عبدالجليل عنده الضبطية القضائية اللي يقدر ينفذ بيها أي قرار هو عايزه"

كذلك أوضح أن رمضان عضو في النقابة، قائلا "مينفعش لما ييجي يقول أنا عايز اطلع على المسرح أغني أقوله لا زي ما أنا هاجي أمثل هروح للدكتور أشرف زكي أقوله عايز أمثل مش هيقولي لا متمثلش".

إلى ذلك، واصل انتقاده للفنان المثير للجدل معتبرا أن "اللون الذي يقدمه، استعراضي، لذا ليست كل ملابسه مناسبة في مصر، ولا جميع أغانيه". واستطرد موضحا"مش بيقول كلام خارج لكن كلامه فيه تفخيم وتمجيد لنفسه، وكنت قلتله كدة بالصدفة خد بالك، مش لازم كل اللي تقوله إنك نمبر وان بس هو له طريقه تفكير تانية".

يذكر أن رمضان، ظهر مؤخرا مع فنانة هندية في فيديو جريء كما سبق ونشر فيديوهين على حسابه في إنستغرام في أكتوبر الماضي وهو يراقص مضيفتين على متن طائرته الخاصة في طريقه للجونة، على أنغام واحدة من أغانيه الشهيرة "يا حبيبي". وعلق على أحد المقطعين قائلاً: "المضيفة الفرفوشة رزق"!