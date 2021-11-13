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تحرش وحاول اغتصاب 7 فتيات.. بدء محاكمة فنان مصري

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شادي نبيل خلف

تحرش وحاول اغتصاب 7 فتيات.. بدء محاكمة فنان مصري

القاهرة - أشرف عبد الحميد

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بدأت محكمة الجنايات في مصر، اليوم السبت، نظر أولى جلسات محاكمة الفنان شادي نبيل خلف، على خلفية اتهامه بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات داخل ورشتي تدريب تمثيل يمتلكهما.

وحضر الفنان إلى المحكمة برفقة محاميه، حيث أنكر الاتهامات الموجهة إليه، فيما واجهته المحكمة بأدلة الشهود.

من المحاكمة
من المحاكمة

تفاصيل مخجلة

كما كشفت القضية رقم 6238 لسنة 2021 جنايات مصر الجديدة تفاصيل مخجلة، حيث تضمنت وقائع عديدة منها التحرش وهتك العرض، والاغتصاب، داخل ورشتي تدريب على التمثيل يمتلكهما، واحدة في القاهرة وأخرى في نويبع جنوب سيناء.

وذكرت الفتيات في أقوالهن أن المتهم حاول ممارسة أعمال مخلة معهن، وعندما رفضن قام بطردهن من الورشة، لكنهن تراجعن عن الإبلاغ عن الوقائع خوفاً على سمعتهن.

ولفتن إلى أنه عقب ذلك علمن عبر مواقع التواصل الاجتماعي بارتكاب المتهم مثل تلك الأفعال مع أخريات، فقمن بتدوين ما حدث لهن بأحد منصات التواصل.

سجن والده

يذكر أن شادي نبيل خلف من مواليد 13 أكتوبر 1977، وهو ابن الشاعر والمسؤول السابق في وزارة الداخلية نبيل خلف. وقد شارك في العديد من الأفلام منها " الثلاثة يشتغلونها"، و"365 يوم سعادة"، و"الأولى في الغرام"، و"هي فوضى"، و"كلمني شكراً"، و"حين ميسرة".

وتجدر الإشارة إلى أنه قبل سنوات عاقبت محكمة جنايات الجيزة والده بالسجن 3 سنوات ورد مبلغ 62 مليوناً و120 ألف جنيه وعزله من الوظيفة، في قضية عرفت إعلامياً حينها بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.

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