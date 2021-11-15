وفاة الفنان محمود اللوزي والد يسرا اللوزي

غيب الموت الفنان والمخرج المسرحي، محمود اللوزي، والد الفنانة يسرا اللوزي صباح الاثنين عن عمر يناهز الـ 63، حيث نعاه عدد كبير من نجوم الفن بمصر.

وأعلن الخبر المخرج المصري محمد العدل، موجهاً واجب العزاء إلى ابنته الفنانة يسرا اللوزي، وتبعه عدد كبير من الفنانين والمخرجين، الذين شددوا على القيمة الفنية الكبيرة للفنان الراحل.

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وكان اللوزي أستاذا للإخراج في الجامعة الأميركية بالقاهرة، حيث ولد في سبتمبر عام 1958 وبعد عمله في مجال التمثيل لفترة سافر إلى الولايات المتحدة الأميركية، وعمل في الإخراج المسرحي إلى جوار التمثيل.

ونعى الحساب الرسمي لديزني بالعربي الفنان الراحل، خاصة أنه شارك بتقديم الصوت الخاص بشخصية "مرهف" في فيلم "البحث عن نيمو".

وتم تشييع جثمان الفنان الراحل من مسجد بمنطقة الزمالك بالقاهرة، بعد أداء صلاة الظهر على الراحل، ودفنه بمقابر الأسرة حسبما أعلن أفراد الأسرة، ولم يحدد بعد موعد العزاء الخاص به.

مسيرة اللوزي في مجال التمثيل لم تتجاوز الـ 20 فيلما، حيث كان آخرها في العام الماضي حينما قدم فيلم "رأس السنة"، فيما كانت أهم الأعمال التي يشارك فيها هي "ميكروفون" و"حارة اليهود" و"الجماعة" و"قبلات مسروقة" الذي شارك فيه إلى جوار ابنته يسرا اللوزي.