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شاهد زوج نيللي كريم ينفعل على معجبيها.. "إيه المهزلة دي"

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نيللي كريم وهشام عاشور

شاهد زوج نيللي كريم ينفعل على معجبيها.. "إيه المهزلة دي"

القاهرة - ريم الششتاوي

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو نشرته صفحة قناة "قرطاج بلاس" للفنانة المصرية نيللي كريم برفقة زوجها هشام عاشور، بمهرجان قرطاج السينمائي في تونس، يظهر انفعال الأخير على معجبيها.

في التفاصيل وأثناء تدافعهم ومحاولتهم التقاط الصور معها، انفعل لاعب الإسكواش السابق على عدد من معجبي زوجته، قائلاً بصوت عال: "مفيش صور.. مش هناخد صور مع حد.. إيه المهزلة دي". ثم أخذ بيد نيللي كريم، وغادرا.

وقد أثار هذا التصرف ردود فعل عديدة.

ففي حين اعتبر البعض أنه قام بذلك بسبب الغيرة على زوجته، انتقد آخرون ما فعله، لافتين إلى أن نيللي كريم محبوبة وجمهورها يحاول التعبير عن حبه لها بهذه الطريقة.

يشار إلى أن نيللي كريم كانت قد تواجدت مؤخراً مع زوجها في مهرجان قرطاج السينمائي، حيث تم تكريمها.

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