تركيا تعتقل مطرباً سورياً عالمياً شهيراً بتهمة الإرهاب

أفادت وسائل إعلام تركية حكومية، الأربعاء، بأن السلطات في ولاية شانلي أورفا جنوب البلاد، اعتقلت، المطرب السوري المشهور عالمياً، عمر سليمان، بتهمة "عضويته في منظمة إرهابية".

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وقالت وكالة الأناضول الحكومية إن سليمان اعتقل بعد مداهمة في ولاية أورفا جنوب البلاد واتهم بـ "الانتماء إلى حزب العمال الكردستاني" المحظور في تركيا.

ووفق المعلومات اقتادت السلطات المطرب الشهير إلى مركز قيادة الدرك بعد فحوصات طبية.

ولد المطرب ينفي تماماً

فيما نفى محمد نجل عمر سليمان في تصاريح إعلامية أية صلة لوالده بالسياسة أو الانتماء لجهة سياسية.

يشار إلى أن عمر سليمان كان مطرباً في حفلات الأعراس قبل اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، وهرب بعد ذلك إلى تركيا وبنى حياة جديدة في البلاد، ومنها انتقل إلى العالمية.

ويعرف العالم المطرب الشعبي بسبب موسيقاه الخاصة، حيث شارك بمهرجانات عالمية وتعاون مع فنانين عالميين منهم المغني الأيسلندي بيورك.