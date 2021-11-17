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مشهد رومانسي.. طلب الزواج من حبيبته بمساعدة فنانة شهيرة

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أديل (أرشيفية من فرانس برس)

مشهد رومانسي.. طلب الزواج من حبيبته بمساعدة فنانة شهيرة

دبي - العربية.نت

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حدث مميز ورومانسي شهده عرض المغنية البريطانية، أديل، على قناة CBS ليل الأحد.

في التفاصيل طلبت أديل من الجمهور التزام الهدوء بمنتصف الحفل، بينما شق شاب أميركي يدعى كوينتين برونسون وصديقته معصوبة العينين آشلي مان طريقهما إلى المسرح، حيث كان يجري عرض Adele One Night Only في غريفيث بارك بلوس أنجلوس، وفق CBS News.

وجثا كوينتين على ركبة واحدة، فيما أزالت آشلي عصابة عينيها، ثم قدم لها محبس الخطوبة، وطلب الزواج منها أمام الحشود.

يشار إلى أن آشلي لم يكن لديها أي فكرة عن وجود أديل بعد، لأن الأضواء كانت لا تزال خافتة.

وقبلت الشابة على الفور، وخرجت بعدها أديل على خشبة المسرح لتغني "ميك يو فيل ماي لاف". وجلس العرسان بمقاعدهما في الصف الأمامي.

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