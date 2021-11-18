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وفاة الفنان السوري زهير رمضان عن 61 عاما

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زهير رمضان
زهير رمضان

وفاة الفنان السوري زهير رمضان عن 61 عاما

دبي - العربية.نت

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أعلنت نقابة الفنانين السورية، مساء الأربعاء، وفاة الفنان زهير رمضان، عن عمر يناهز 61 عامًا، بعد وعكة صحية نقل على إثرها إلى العناية المركزة.

إلى هذا، ذكرت النقابة عبر حسابها على فيسبوك "ننعى إليكم وفاة نقيب الفنانين زهير رمضان وسنوافيكم لاحقاً بمواعيد الدفن والعزاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

تخرج رمضان في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل عام 1983. وشارك في عدد كبير من الأعمال الدرامية منذ بداياته عام 1989 في فيلم "ليالي ابن آوى" للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد، ومسلسل "شجرة النارنج" للمخرج سليم صبري.

وكانت أشهر الأعمال التي شارك فيها: فيلم "رسائل شفهية" (عام 1991)، الذي حقق نجاحا كبيرا، وكذلك مسلسل "باب الحارة" أدى فيه شخصية "أبو جودت" رئيس مخفر حارة الضبع.

كما شارك في مسلسل "ضيعة ضايعة" للمخرج "الليث حجو"، وفيه أدى دور "عبد السلام البيسة"، مختار ضيعة "أم الطنافس الفوقا".

والراحل من مواليد 21 يونيو/حزيران 1959، ويشغل منصب نقيب الفنانين السوريين منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2014، وهو عضو في مجلس الشعب السوري منذ عام 2016.

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