"الفن أخلاق".. أزمة بين حفيد فنان شهير وزوجة هاني شاكر

خلال الساعات الماضية، غدا حديث الفنان الشاب عمر الشناوي، حفيد الفنان الراحل كمال الشناوي حول موقف محرج تعرض له مع زوجة الفنان هاني شاكر، حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

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فقد كشف الشناوي أن زوجة شاكر تعاملت معه بطريقة متعجرفة، ما ترك أثرا سلبيا سيئا في نفسه، وفق تعبيره.

"أسلوب متعجرف"

الحكاية بدأت بعدما نشر الشناوي عبر فيسبوك، تفاصيل القصة، وقال: "أنا نفسي احكي عن موقف حصلي أثناء ذهابي للأوبرا لاستلام تكريم بالنيابة عن جدي الراحل كمال الشناوي ربنا يرحمه. وكان الحفل ده بيكرم فيه الزعيم عادل إمام والفنانة الجميلة لبنى عبد العزيز وبيقدم الحفل الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، وقتها كان عمري 21 سنة ولبست بدلتي الوحيدة ورحت وكنت مرعوب بكوني أول مرة يبقي ليا صلة لوحدي بالوسط الفني وناسه بدون وجود جدي معي. فقعدت في المكان المخصص لجدي الله يرحمه ومنتظر التكريم يبدأ".

ثم تابع أن زوجة الفنان هاني شاكر دخلت الحفل مصطحبة معها ابنها وصديقاً له، وكان المكان المخصص لهم بجانبه، موضحاً أن المشكلة كانت وجود كرسيين فقط وعددهم 3 أشخاص.

وأضاف أن زوجة شاكر نادت المسؤولة عن التنظيم وسألتها باللهجة المصرية: "مين ده وقاعد هنا ليه"، مشيرة إليه.

"كأنني حشرة.. أنا زوجة هاني شاكر"!

ثم استطرد أن الفتاة همست لها بصوت خافت: "ده المكان المخصص لكمال الشناوي أو ده حفيد كمال الشناوي أو حاجه تانيه الله اعلم قامت قايلة بصوت عالي يقوم احنا ثلاثه هنقعد جنب بعض هنا، البنت ردت قالتلها ده مكانه ومقدرش أقومه فضلت تردد "يقوم أنا مرات هاني شاكر وهو البيحيي الحفله" وبتبصلي بصات اكني حشره قاعده وفضلت واقفه ومش ناويه تتنازل غير لما أنا أقوم".

وأكمل حفيد الشناوي سرد القصة: "البنت ردت عليها قالتلها أنا عندي حل أن حضرتك تقعدي في الصف ده وابنك وصديقه يقعدوا في مكان تاني في الصف خلفك مباشرا، ردت قالتلها "لا هو يقوم احنا هنقعد هنا". أنا كنت محرجا جدا الآن اولا أنا لوحدي ومحدش يعرف أنا مين ولأن الناس كلها بدأت تتفرج عليا اكني قاعد في مكان مش مكاني، لأن مفيش إنسان هيقوم حد من مكان مخصص له بالجرأة والتعسف ده. في هذه اللحظة سمعت صوتا لطيفا جدا وكانت الفنانة لبنى عبد العزيز قالتلي تعال يا حبيبي اقعد جنبي الكرسي ده فاضي، فقمت بسرعة لأن كنت عاوز الموقف ده ينتهي والناس تنشغل بحاجة تانية قامت مطبطبة عليا وقالتلي متزعلش"، مؤكداً: "الموقف ده أثر في نفسيتي جدا وحسيت اني مليش قيم. وثانيا حصل في داخلي حاله لخبطة لأن وقتها حسيت بكره تجاه زوجه الفنان هاني شاكر وله هو شخصيا وفنه لأن كان اعتقادي أن الفن وأهله رقي وأخلاق والحصل معايا ده كان أبعد ما يكون عن مخيلتي لأهل الفن، ولكن يشاء القدر اني في نفس الموقف فنانه جميلة مثل لبنى عبد العزيز تعدل الدفة وتوريني إن في كل مكان في دائما الحلو والوحش".

"الفن رقي وأخلاق"

واختتم حفيد كمال الشناوي: "الفن رقي، الفن أخلاق، الفن ليس باللبس والمظاهر والتفاخر بل بالسيرة الطيبة وحب الناس ليك ولفنك".

وبعد هذا المنشور، انهالت التعليقات منتقدة تصرّف زوجة هاني شاكر، ما دفع حفيد الشناوي لكتابة تعليق إضافي قال فيه: "يا جماعة والله أنا آسف بس أنا مش بحكي القصه دي عشان حد يذم في أي حد الهدف مش الذم أو اننا نغلط في حد بل بالعكس. الهدف من القصة إن التعامل معايا في ظل ظروف دخولي القاعة دي يومها فكرني أن ممكن يكون شبيه بإحساس أي حد بيتوقف أو بيتمتع وهو مش فاهم ليه بيتعمل معاه كده وأن تصرف الفنانه لبنى عبد العزيز هداني وريحني".

وتناقلت مواقع التواصل تلك الحادثة بكثرة دون تعليق يذكر من نقيب الفنانين حتى الآن.