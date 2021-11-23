"موضوع عائلي".. أول بطولة تلفزيونية لماجد الكدواني عبر "شاهد VIP"

ساعات قليلة وينطلق عرض المسلسل التلفزيوني "موضوع عائلي" الذي يعد أول بطولة تلفزيونية للفنان المصري ماجد الكدواني، ويشارك في بطولته محمد شاهين ورنا رئيس، حيث ينطلق عرضه الخميس عبر منصة "شاهد VIP".

وفي حدث فني ضخم، جرى تنظيم عرض خاص ومؤتمر صحافي، مساء الاثنين، ضم أبطال وصناع التجربة التلفزيونية، حيث عرضت الحلقتان الأولى والثانية من أجل التعرف على طبيعة المسلسل التلفزيوني، وبعدها أقيم مؤتمر صحافي لصناع العمل.

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المسلسل يدور حول قصة شخص في الأربعينيات من عمره يكره المفاجآت، ولكنه يعيش وحيدا بعد أن توفيت زوجته قبل سنوات طويلة، حينما سافرت بناء على رغبة والدها خارج مصر، ومنعها من العودة إلى زوجها مرة أخرى.



ماجد الكدواني وطه دسوقي صورة من العمل

وبعد مرور سنوات طويلة يكتشف بطل المسلسل أن زوجته التي توفيت قبل 20 عاما، أنجبت ابنته التي لم يكن يعلم بها، فيطلب منه والد زوجته وهو على فراش الموت أن يكون الوصي على الابنة، حتى لا تتعرض لأية أزمات ممن يطمعون بميراثها، وهنا يأتي دور بطل العمل في محاولة الإفصاح عن هويته لابنته التي لم يكن يعلم عنها أي شيء.

طابع كوميدي خالص يسيطر على أحداث العمل الذي يتكون من 10 حلقات، ويخرجه أحمد الجندي ومن إنتاج أحمد الجنايني ويعد واحدا من الأعمال الأصلية لمنصة "شاهد VIP".



فريق العمل ماجد الكدواني

وتحدث الكدواني عن البطولة المطلقة الأولى له في التلفزيون، مشددا على كونه يرفض تصنيف الأدوار دائما، ولا يرى أن هناك دورا أول أو ثانيا، ولكنه يؤمن أن لعبة التمثيل جماعية في المقام الأول، ولم يسع أبدا إلى البطولة المطلقة.

وفيما يخص جرعة الكوميديا المتواجدة في العمل، كشف الكدواني عن مفاجأة تتمثل في أنه ممثل "جبان كوميديا" واعتبر أن هذا الأمر يشمله هو وزميله كريم عبد العزيز، حيث لا يسعى أبدا إلى الكوميديا، ودائما ما يختبئ وراء الشخصية التي يقدمها، فإن تسببت الشخصية في ضحك الجمهور فهذا أمر مرضي بالنسبة له.

وأرجع الكدواني ما جرى في المسلسل إلى وجود مخرج قوي بحجم أحمد الجندي الذي يستطيع أن يخرج أفضل ما داخل الممثل، وكشف المخرج بدوره عن كون تقديم جزء ثان من المسلسل مرهون بردود الأفعال على الحلقات التي ستعرض.

وحول تقديم المسلسل في 10 حلقات، أكد بطل العمل أن هذا يغنيهم عن "التطويل" والاضطرار إلى وضع أمور درامية من أجل الوقت فقط، وبالتالي فالإيقاع داخل العمل سريع ومتلاحق.

ورغم الخبرة والسنوات الطويلة لماجد الكدواني في مجال التمثيل، إلا أنه لم يخف رعبه وخوفه من كونه سيشاهد بكثافة من خلال المسلسل، ويتمنى أن يكون رد الفعل على قدر الجهد المبذول في المسلسل.