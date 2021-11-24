"فيديو كليب إباحي وألفاظ بذيئة".. بلاغ ضد محمد رمضان

تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ ضد محمد رمضان لنشره فيديو كليب إباحيا بألفاظ صريحة بذيئة، وذلك على سند من القول إن "مجموعة من المرتزقة والعاطلين ظهروا على الساحة الغنائية بغية تلويثها والترويج للبذاءة والبلطجة والمخدرات والتحرش الجنسي، بخلاف العديد من الجرائم".

ثم تطور الوضع، بحسب صبري الذي تحدث لـ"العربية.نت"، إلي ما هو أخطر وأفظع بعد أن كانت الأغاني تحتوى على العديد من الألفاظ والإيحاءات الجنسية، "فأصبح الآن الغناء بالألفاظ البشعة والمتدنية بعبارات فجة صريحة مما حدا بنقابة الموسيقيين الموقرة برئاسة رئيسها أمير الغناء العربي هاني شاكر إلى إصدار قرار لا رجعة فيه بوقف ومنع غناء مجموعة من هؤلاء.. وأخيراً وبحق صدر قرار بوقف محمد رمضان عن إحياء الحفلات أو الغناء كلياً".

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وأضاف بالقول "وإن كان هذا القرار صدر متأخراً جداً إلا أنه أفضل من عدم صدوره".

وأضاف صبري أن "هناك حملة هادفة من البذاءة الغرض منها تلويث سمعة مصر وحضارتها الفنية الشامخة ونثر الأتربة والتلوث على هذه الحضارة الفنية العريقة".

وأخيراً، والكلام لصبري، "يبث المبلغ ضده أغنية له من خلال فيديو كليب تحتوي على ألفاظ صريحة دون مواراة صريحة في قذارتها".

واختتم صبري بلاغه ملتمساً إصدار الأمر بالتحقيق في الواقعة موضوع البلاغ وإحالة المدعو /محمد رمضان إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.