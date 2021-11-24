.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"فيديو كليب إباحي وألفاظ بذيئة".. بلاغ ضد محمد رمضان

  • الخط
محمد رمضان
محمد رمضان
خاص

"فيديو كليب إباحي وألفاظ بذيئة".. بلاغ ضد محمد رمضان

المحامي سمير صبري للعربية.نت: "مجموعة من المرتزقة والعاطلين ظهروا على الساحة الغنائية بغية تلويثها والترويج للبذاءة والبلطجة والمخدرات والتحرش الجنسي، بالإضافة للعديد من الجرائم"

القاهرة - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ ضد محمد رمضان لنشره فيديو كليب إباحيا بألفاظ صريحة بذيئة، وذلك على سند من القول إن "مجموعة من المرتزقة والعاطلين ظهروا على الساحة الغنائية بغية تلويثها والترويج للبذاءة والبلطجة والمخدرات والتحرش الجنسي، بخلاف العديد من الجرائم".

ثم تطور الوضع، بحسب صبري الذي تحدث لـ"العربية.نت"، إلي ما هو أخطر وأفظع بعد أن كانت الأغاني تحتوى على العديد من الألفاظ والإيحاءات الجنسية، "فأصبح الآن الغناء بالألفاظ البشعة والمتدنية بعبارات فجة صريحة مما حدا بنقابة الموسيقيين الموقرة برئاسة رئيسها أمير الغناء العربي هاني شاكر إلى إصدار قرار لا رجعة فيه بوقف ومنع غناء مجموعة من هؤلاء.. وأخيراً وبحق صدر قرار بوقف محمد رمضان عن إحياء الحفلات أو الغناء كلياً".

وأضاف بالقول "وإن كان هذا القرار صدر متأخراً جداً إلا أنه أفضل من عدم صدوره".

ملابس محمد رمضان تورطه.. إيقاف تصاريح الغناء وفتح تحقيق سوشيال ميديا ملابس محمد رمضان تورطه.. إيقاف تصاريح الغناء وفتح تحقيق
بعد فيديو فاضح مع فنانة هندية.. شكوى بمصر ضد محمد رمضان ثقافة وفن بعد فيديو فاضح مع فنانة هندية.. شكوى بمصر ضد محمد رمضان

وأضاف صبري أن "هناك حملة هادفة من البذاءة الغرض منها تلويث سمعة مصر وحضارتها الفنية الشامخة ونثر الأتربة والتلوث على هذه الحضارة الفنية العريقة".

وأخيراً، والكلام لصبري، "يبث المبلغ ضده أغنية له من خلال فيديو كليب تحتوي على ألفاظ صريحة دون مواراة صريحة في قذارتها".

واختتم صبري بلاغه ملتمساً إصدار الأمر بالتحقيق في الواقعة موضوع البلاغ وإحالة المدعو /محمد رمضان إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تناول الدهون والحمّص.. نصائح خبير تغذية لإنقاص الوزن تناول الدهون والحمّص.. نصائح خبير تغذية لإنقاص الوزن
آخر صيحات محاربة كورونا.. علكة آخر صيحات محاربة كورونا.. علكة "تحبس" 95% من جزيئات الفيروس
الأكثر قراءة
ملابس محمد رمضان تورطه.. إيقاف تصاريح الغناء وفتح تحقيق ملابس محمد رمضان تورطه.. إيقاف تصاريح الغناء وفتح تحقيق
أي عقاب سيلحق بسعودي قاتل زوجته بالأسيد في إندونيسيا؟ أي عقاب سيلحق بسعودي قاتل زوجته بالأسيد في إندونيسيا؟
احذروا هذه احذروا هذه "الأطعمة الشتوية".. تسبب زيادة سريعة في الوزن
التحالف: ضربات جوية لمعسكرات وأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء التحالف: ضربات جوية لمعسكرات وأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء
"فيديو كليب إباحي وألفاظ بذيئة".. بلاغ ضد محمد رمضان
مصر.. القبض على طالب يصور النساء بالشوارع بطريقة مسيئة مصر.. القبض على طالب يصور النساء بالشوارع بطريقة مسيئة
قبل أن تذهب
تحت القصف والنزوح.. رسائل مؤثرة من أطفال مأرب
تحت القصف والنزوح.. رسائل مؤثرة من أطفال مأرب
اكتشف المزيد