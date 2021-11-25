.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

عبر إنستغرام.. ابنة عمرو دياب تؤكد إصابتها بهذا المرض

  • الخط
نور عمرو دياب
نور عمرو دياب

عبر إنستغرام.. ابنة عمرو دياب تؤكد إصابتها بهذا المرض

شيرين رضا كانت أعلنت عن مرض ابنتها في تصريح تلفزيوني

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

لا تزال ابنة الفنان المصري عمرو دياب تثير جدلاً، فبعدما أشارت قبل أشهر إلى أن والدها لا يصرف عليها، بل تعتمد على نفسها، عادت اليوم بتصريح آخر.

هل تجاهلت شيرين رضا تهنئة ابنتها نور عمرو دياب بخطبتها؟ سوشيال ميديا هل تجاهلت شيرين رضا تهنئة ابنتها نور عمرو دياب بخطبتها؟

فقد أكدت نور ابنة الفنانين عمرو دياب وشيرين رضا كلام أمها حول إصابتها بمرض التوحد، وذلك بعدما سمحت لمتابعيها بتوجيه الأسئلة وإرسالها إليها للرد عليها، عبر خاصية "ستوري" في حسابها على إنستغرام.

وطرح أحدهم عليها سؤالاً بشأن تصريحات والدتها الفنانة شيرين رضا، حيث قالت إن ابنتها مصابة بمرض التوحد، فأجابت بأنها فعلاً تريد مشاركة خبرتها بهذا المرض في الوقت المناسب لها.

كما طلبت من السائل طرح استفساراته عليها في تعليق أو عبر الرسائل الخاصة.

"مبتفهمش البني آدمين"

وكانت والدة نور عمرو دياب، الفنانة شيرين رضا، كشفت منذ أشهر معاناة ابنتها من نفس مرض الملياردير الأميركي أغنى أغنياء العالم إيلون ماسك.

نور عمرو دياب وخطيبها
نور عمرو دياب وخطيبها

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة"، أن نور عمرو دياب تعاني من مستوى منخفض من مرضى التوحد، قائلة: "ابنتي مبتفهمش البني آدمين، ولو خرجنا وقعدنا على ترابيزة ممكن نضحك ونهزر ولكن هي متفهمش الحاجات دي لأنها هي جادة جدًّا".

يشار إلى أن نور عمرو دياب، كانت أعلنت ارتباطها بشاب بريطاني من أصول إفريقية، كما شاركت متابعيها التحضيرات التي ستفعلها من أجل انتقالها للعيش جنوب لندن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"أريد قميصك الله يوفقك دنيا وآخرة".. رسالة غريبة لمحمد صلاح
انتباه.. كورونا تزاوج وأنجب فيروساً جديداً انتباه.. كورونا تزاوج وأنجب فيروساً جديداً
الأكثر قراءة
ملابس محمد رمضان تورطه.. إيقاف تصاريح الغناء وفتح تحقيق ملابس محمد رمضان تورطه.. إيقاف تصاريح الغناء وفتح تحقيق
"فيديو كليب إباحي وألفاظ بذيئة".. بلاغ ضد محمد رمضان
أي عقاب سيلحق بسعودي قتل زوجته بالأسيد في إندونيسيا؟ أي عقاب سيلحق بسعودي قتل زوجته بالأسيد في إندونيسيا؟
احذروا هذه احذروا هذه "الأطعمة الشتوية".. تسبب زيادة سريعة في الوزن
القبض على السعودي المسيء للذات الإلهية القبض على السعودي المسيء للذات الإلهية
طريق مذهل عمره 3000 عام تعيد مصر افتتاحه باحتفال عالمي طريق مذهل عمره 3000 عام تعيد مصر افتتاحه باحتفال عالمي
قبل أن تذهب
أزمة اللاجئين تتصاعد بين فرنسا وبريطانيا بعد غرق 27 شخصاً
أزمة اللاجئين تتصاعد بين فرنسا وبريطانيا بعد غرق 27 شخصاً
اكتشف المزيد