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متنكرتين في المترو.. فيديو نادر يجمع سهير البابلي ويسرا

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متنكرتين في المترو.. فيديو نادر يجمع سهير البابلي ويسرا

دبي- العربية.نت

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لا يزال محبو الفنانة المصرية الراحلة سهير البابلي يتداولون مقاطع وفيديوهات لطيفة لها على مواقع التواصل، بعد مرور أيام على وفاتها.

فقد تداول محبوها مؤخرا فيديو طريفا يجمعها بالممثلة المصرية يسرا داخل "المترو" متنكرتين حتى لا يتعرف عليهما أحد، وهما تأكلان "الذرة المشوية".

وبدت البابلي التي عرفت بخفة دمها وموهبتها في إضحاك الجماهير، مرتدية قبعة ونظارات شمسية، وهي تقول ليسرا: "ما حدش معبرنا.. الكومبارس اتعرفوا أكثر منا"، لتهم لاحقا وتخلع القبعة والنظارات.

يذكر أن الممثلة المصرية الشهيرة كانت توفيت الأحد الماضي عن عمر يناهز 86 عاما بعد معاناة مع المرض.

والبابلي، التي ولدت في شباط/فبراير 1935، هي ابنة محافظة دمياط الساحلية شمال مصر.

درست في المعهد العالي للفنون المسرحية وفي معهد الموسيقى في الوقت نفسه، وبدأت مسيرتها الفنية في عمر مبكر قدمت خلالها أكثر من مئة عمل بين المسرح والدراما والسينما.

"أبله عفت"

كما برزت في أدوار المسرح وكان لها العديد من الأعمال الفنية التي حُفرت في ذاكرة المشاهدين مهما تعاقبت الأجيال مثل دور "أبله عفت" المعلمة في مسرحية "مدرسة المشاغبين" التي عرضت في السبعينات، ودورها في مسرحية "ريا وسكينة" التي تقاسمت بطولتها مع الفنانة المصرية الراحلة شادية.

كذلك من بين المسرحيات الشهيرة التي قدمتها البابلي، المسرحية السياسية الساخرة "ع الرصيف" عام 1987 التي أخرجها مدير المسرح القومي في مصر آنذاك جلال الشرقاوي. وقد أثارت جدلا واسعا ومنعت من العرض سنوات عديدة لأسباب سياسية.

"بكيزة هانم الدرملّي"

إلى ذلك، جسدت البابلي أدوارا عديدة في الدراما والسينما المصرية، ولعل شخصية "بكيزة هانم الدرملّي" من أشهر الشخصيات التي قدمتها في مسلسل "بكيزة وزغلول"، مع الممثلة والمنتجة المصرية إسعاد يونس التي كانت تدعو لها دوما بالشفاء على منصات التواصل الاجتماعي.

أما آخر عمل قدمته الراحلة فكان مسلسل "قانون سوسكا" عام 2016 الذي لم يعرض بعد على شاشة التلفزيون بسبب بعض الأزمات الإنتاجية، بحسب ما قالت البابلي في تصريحات سابقة.

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