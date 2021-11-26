تصريح لافت لأصالة.. "أرفض الغناء مع محمد رمضان"

في تصريح لافت، أكدت النجمة السورية أصالة أنها ترفض الغناء في ديو مع الفنان المصري محمد رمضان في حال طلبه الغناء معها.

وأوضحت أصالة في برنامج على إحدى القنوات المصرية، أمس الخميس، أنها من محبي رمضان كممثل، إنما ليس في الغناء.

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كما تابعت: "لو محمد رمضان يريد الغناء معي بالتأكيد سأرفض. ما يفعله لذيذ لجمهوره، إنما أنا مغنية كلاسيكية وأقدم أشياء أضيفها إلى مكتبتي وتكون مفيدة لتاريخي"، مشددة: "أنا بحبه كتير بالتمثيل لكن بالغناء أكيد لا".

إلى ذلك أشارت إلى أنها من الممكن أن تغني مهرجانات، وهناك منها ما يعجبها ويناسبها.

الأزمة مع أنغام

في سياق آخر، تحدثت أصالة مجدداً عن الأزمة التي وقعت بينها وبين الفنانة المصرية أنغام بعد زواجها من الموزع أحمد إبراهيم.

وقالت إنها تسرعت في حذف أنغام من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وشن هجوم عليها، خاصة أنها لم تكن على علم بكافة تفاصيل قصة الزواج.

كما أكدت أنها عندما تدرك أنها أخطأت بحق أي شخص تعود وتعتذر له على الملأ مثلما فعلت مع أنغام.