مصطفى فهمي وخالد الصاوي.. أول ظهور بعد الأزمات

مع انتصاف ليل الجمعة، انطلقت فعاليات الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي، بعدما جرت وقائع حفل الافتتاح بدار الأوبرا المصرية.

المهرجان الذي يترأسه محمد حفظي، أعلنت عن انطلاقه وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، وشهد حفل افتتاحه حضور عدد كبير من نجوم الفن بمصر والوطن العربي.

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خالد الصاوي بعد أزمته الصحية

كما ظهر البعض للمرة الأولى بعد أزمة متعلقة به، حيث تواجد الفنان خالد الصاوي للمرة الأولى بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها، وأجبرته على الجلوس على كرسي متحرك.

إلا أنه استرد عافيته وشارك في تقديم المهرجان، كما كانت له فقرة مميزة بصحبة الفنان علي ربيع، الذي ظهر في المهرجان بدوره للمرة الأولى، حيث أكد على المسرح أنه لم يكن يدعى لأي مهرجان سينمائي من قبل.

وحرص على الذهاب إلى الفنانة يسرا حيث تتواجد وقبلها واحتضنها، كما وجد إلى جوارها ليلى علوي وإلهام شاهين، وهو ما جعله يردد أمام الجميع "ده أنا كده أمي دعيالي".

طلاق مصطفى فهمي

فيما شهد المهرجان ظهور مصطفى فهمي للمرة الأولى، بعد أزمته مع طليقته والاتهامات المتبادلة بينها وبينه، لكنه لم يتحدث عن الأزمة التي جرت.

ووجه المهرجان في افتتاحه التحية إلى كل من رحلوا عن عالمنا هذا العام، وهو ما تسبب في بكاء البعض حينما شاهدوا صور الراحلين في فيلم قصير عرض للحضور.

إنجاز العمر

الافتتاح شهد تكريم كريم عبد العزيز بجائزة إنجاز العمر التي تحمل اسم فاتن حمامة، وقدمته زميلته منى زكي التي أكد كريم أنها الوحيدة التي كان عليها أن تقوم بتقديمه.

كما كرمت الفنانة نيللي بجائزة فاتن حمامة لإنجاز العمر، وقدمها للجمهور زميلها الفنان سمير صبري الذي شارك معها فيما يقرب من 20 عمل فني وقدم لها باقة ورد على المسرح.



درة ليلى علوي

وفي كلمتها أثناء التكريم شددت نيللي على كونها لم تعتزل العمل الفني، ولكنها ترفض العديد من الأعمال التي تعرض عليها، مشيرة إلى كون الطفلة المعجزة فيروز هي من وضعت بذرة الفن بداخلها.