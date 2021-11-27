"كل مرة بوسة".. أحمد الفيشاوي يثير الجدل ثانية

مرة جديدة أثار الفنان المصري، أحمد الفيشاوي، جدلاً واسعاً في حفل افتتاح الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فقد قبّل الفيشاوي زوجته ندى كامل أمام الكاميرات على السجادة الحمراء، وسط تعليق من المصورين والحاضرين: "كل مرة بوسة".

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انتقادات وتعليقات

وتوالت الانتقادات والتعليقات على الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حيث اعتبر البعض "يمكن ما بيلتقو إلا بالمهرجانات"، و"حب تمثيل"، في حين قال آخرون "الفيشاوي من أقوى وأحسن الممثلين".

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها الفيشاوي الجدل إثر تصرفاته مع زوجته، عند حضور أي مهرجانات أو مناسبة فنية.

عرض أحدث أفلامه

إلى ذلك ينتظر أحمد الفيشاوي عرض أحدث أفلامه خلال الفترة القليلة المقبلة، والذي يحمل اسم ريتسا، وهو من بطولة محمود حميدة، وعائشة بن أحمد، وأمير المصري، وكارولين عزي، ويوسف عثمان، ومريم الخشت، ومحمد الشرنوبي، ومي الغيطي، ومن تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد يسري.

وتقام الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، في دار الأوبر المصرية.