كيف وصلت العلاقة بين فنان مصري كبير وابنته للقضاء؟

صدمة كبيرة في مصر، بعد انتشار الأخبار الخاصة بالخلافات بين الفنان الكبير رشوان توفيق وابنته الصغرى آية، حيث حل الفنان المصري في لقاء تلفزيوني وكشف من خلاله عن أكبر مأساة يعيشها في حياته مع ابنته الصغرى آية، بعد أن وصل الأمر بينهما إلى ساحات القضاء.

فقد رفعت هي وابنها بمساندة زوجها دعوى قضائية ضد والدها الفنان رشوان توفيق، وهو ما تسبب في بكائه خلال الحلقة دون أن يكشف عن نوع القضية التي قامت برفعها ضده.

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وكشف بعدها في تصريحات إعلامية أن زوج ابنته وحفيده يقاضيانه بعد أن أثرا على ابنته، في محاولة للسيطرة على ما يملك رغم من كونه لم يقصر تجاههما في شيء.

صدمة كبيرة

تلك التصريحات تسببت في صدمة كبيرة، بسبب ما كشف عنه الفنان الذي يعيش في حالة نفسية سيئة للغاية بسبب ما آلت إليه الأمور.

كما أنه أغلق هاتفه بعد الكشف عن تفاصيل الأزمة، وحاول عدد من أعضاء نقابة المهن التمثيلية التواصل معه لدعمه ومساندته لكنهم فشلوا.

كما حاول البعض التوسط بين الطرفين من أجل إنهاء الخلافات التي انطلقت قبل شهرين، وما زال الجميع ينتظر أن يفصل القضاء بين الطرفين، رغم الحالة النفسية السيئة التي يمر بها الفنان المصري البالغ من العمر 88 عاما.