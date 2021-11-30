طلاق شيرين.. نوال الزغبي تدخل خط الأزمة

بينما يلف الغموض مصير العلاقة بين الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب وزوجها حسام حبيب، دخلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على الخط.

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وعلّقت خلال لقائها في برنامج "ET" بالعربي عن الشائعات المتداولة، أنها لا تستطيع التواصل مع شيرين، لأن الأخيرة تغيّر أرقام هواتفها بين الحين والآخر.

كما عبّرت عن دعمها الكامل لصديقتها بكل قراراتها التي تتخذها، قائلة: "بصراحة ما بقدر أطمن عليها لأني ما بعرف رقمها، وهي كل فترة تغير رقمها، وفي النهاية أنا معها بأي قرار بتاخده".

وأضافت: "شيرين إذا مش مبسوطة وتركت أكيد أنا معها، وإذا مبسوطة وبدها تضل أنا معها".

تغريدة غامضة

وفي حين لم تعلّق شيرين حتى الآن على الخبر، اكتفت صاحبة "آه يا ليل"، بنشر تغريدة عبر توتير، ذكرت فيها محبيها بلقاء قريب في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وقالت: "موعدنا انشالله في ابوظبي في مهرجان ام الامارات، وحشتوني".

ولعل تلك التغريدة قد زادت من حدة الموقف وغموضه، حيث جاءت تعليقات الجمهور مليئة بالدهشة من ردة فعل الفنانة، ووجهوا لها أسئلة كثيرة حول حقيقة الطلاق، إلا أنها لم تجب.

فيما جاءت هذه التطورات بعدما تجددت أنباء طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب من الفنان حسام حبيب خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وقد تعززت الشائعات بعد تعليقات من شعراء وملحنين مقربين من الطرفين ألمحوا صراحة لحدوث الانفصال وانتقال شيرين للإقامة بأحد الفنادق الكبرى بصحبة ابنتيها.

يشار إلى أن الشائعة كانت انطلقت هذه المرة عبر موقع تويتر بعدما تداول أشخاص رواية لآخرين قالوا إنهم شهود عيان، وشاهدوا شيرين تتشاجر مع زوجها حسام حبيب في بهو أحد الفنادق.